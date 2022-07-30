Kalp ameliyatlarında devrim

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut son yıllarda uygulanmaya başlayan kapalı yöntemle kalp ameliyatlarının büyük avantajlar sağladığını söyledi. Doç. Dr. Yakut devrim olarak nitelendirdiği kapalı ve endoskopik kalp ameliyatları hakkında detaylı bilgiler verdi.



AVANTAJLARI ÇOK FAZLA

Halk arasında kapalı kalp ameliyatı tıbbi anlamda minimal invaziv olarak bilinen kalp ameliyatlarında yaşanan değişim ve gelişmelerin hastalar için de son derece konfor ve iyileşmede hız kazandırdığını belirten Doç. Dr. Necmettin Yakut, "Ülkemizde de bazı merkezlerde sınırlı sayıda endoskopik kalp ameliyatları yapılmaktadır. Ancak ciddi yetişmiş eleman ve tıbbi araç gereç nedeniyle rutin hale gelememiştir. Koroner by pass cerrahisinde bacaktan greft yani safen ven (toplardamar) alınması gerekmektedir. Ayak topuğundan kasığa kadar bacak açılarak bu işlem yapılmaktadır. Bu da ameliyat sonrası çeşitli dezavantajlara yol açmaktadır. Ağrı, hareketsizlik, ciddi ödem, geç iyileşme, yara açılmaları gibi. Oysa endoskopik yol ile safen çıkarma yaklaşık 2 cm'lik bir kesi ve bir kamera sistemi ile yapılmaktadır. Cilt altında herhangi bir dikişe gerek kalmamaktadır. Az önce saydığımız dezavantajlara maruz kalınması durumu yüzde birdir" dedi.





GÖĞÜS KAFESİ AÇILMIYOR

Standart kalp ameliyatlarının göğüs kafesinin boydan boya açılması ile yapıldığını kaydeden Doç. Dr. Necmettin Yakut, "Bu yöntem halen dünyanın en iyi yöntemidir. Ancak bazı dezavantajları vardır. Bunlar uzun süreli sırt üstü yatma, ağrı, geç iyileşme, işe geç dönme, iki ay araç kullanamama gibi. Oysa kapalı kalp ameliyatı sol meme altından küçük bir kesi ile ortalama 4-6 cm açılarak kaburga kemiğinden girilerek yapılmakta. Avantajları daha az ağrı, hızlı iyileşme, sırt üstü yatmaya gerek kalmaması, yoğun bakım da kısa süre kalma, işe hızlı dönüş oluyor. Ortalama bir hafta sonra da araç kullanabilir" dedi.



DENEYİMLİ EKİP ÇOK ÖNEMLİ

Bu tür ameliyatlar için iki bileşenin yan yana gelmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Yakut, "Bu bileşenlerden ilki ekipman ve bu ekipmanı kullanabilen yetişmiş eleman, diğeri ise yetişmiş elemanlar ile birlikte deneyimli bir ekip halinde çalışabilen yetenekli hekimler. Endoskopik kalp ameliyatları için ameliyathanelerin ve kullanılan teknolojinin bu tür ameliyatlara uygun olması gerekmektedir. Hastanemizde bugüne kadar yapılan ameliyatlarda hastalarımızdan son derece olumlu sonuçlar aldık. Amacımız bir iki ay içerisinde tüm by-pass ameliyatlarında bacaktan alınan damarın açık yöntemine son vererek tamamen endoskopik yol ile yani kapalı yöntemle çıkarılmasına geçmektir" dedi.

EKİBİMİZLE BİRLİKTE EĞİTİMLER VERİYORUZ

"Ege Bölgesi'nde tüm sağlık merkezleri içerisinde en fazla kapalı kalp ameliyatının yapıldığı merkezlerden biriyiz" diyen Doç. Dr. Yakut "Aynı zamanda ciddi bir eğitim kliniğiyiz. Kendi ekibimize eğitim verdiğimiz gibi ülkenin çeşitli şehirlerinden kamu ve özel hastanelerden meslektaşlarımız kapalı yöntem kalp ameliyatı için eğitim almaya gelmektedir. Bir süre sonra bu eğitimleri sertifikalı hale getirmek istiyoruz. Yine yurt dışından çeşitli merkezlerden bizimle temas halinde olup kapalı kalp ameliyatlarının başlaması için destek isteyen merkezler bulunmaktadır. Amacımız insanlarımıza ve hastalarımıza bu bilgi ışığında en iyi tedavi hizmetini vermek ve getirmektir. Öğrenmenin yaşı olmadığı gibi biz de halen çok şey öğreniyor ve öğretiyoruz" ifadelerinde bulundu.