Omurga ve fıtık tedavilerinde yeni yöntemler

Ekol Sağlık Grubu Sada Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Emrah Akartuna radyofrekans ile faset blokajı veya intra diskal girişimlerle IDET denilen, disk içi lazer veya radyofrekans uygulamalarının günümüzde oldukça önem kazanan girişimler olduğunu belirterek tedaviler hakkında bilgiler verdi.



SIKLIKLA GÖRÜLÜYOR

Modern çağın sık görülen hastalıkları olan, omurga darlıklarına bel ve boyun fıtıklarına bağlı sinir sıkışmaları oldukça yoğun bir hasta grubunu oluşturduğunu belirten Opr. Dr. Akartuna, "Bu tür rahatsızlıklarda çoğunlukla cerrahi girişimlere gereksinim duyulmakta. Her cerrahi girişim mutlak gereklilik halinde, alternatifsiz olabilir. Ancak her cerrahi girişimde mutlaka bir risk vardır. Günümüzde bu nedenle hastalar ameliyat dışı tedavilerin arayışı içindedir. Son zamanlarda ameliyat dışı işlemler daha etkili hale gelmiştir" dedi. Radyofrekansla Faset Blokajı tedavisinin daha çok omurga kanalının daralmasına sebep olan, ileri kireçlenme ve yırtılmamış fıtıklardan oluşan şiddetli bel, kalça ağrılarında yürüme, oturma ve ayakta durma zorluklarında oldukça etkili olduğunu belirten Opr. Dr. Akartuna, "Kronik şikayetleri olan operasyon gerektirmeyen veya operasyon önerilse de ameliyat olmak istemeyen hastalarda en etkili yöntemdir. Ameliyathane koşullarında uyutulmadan lokal anestezi ile omurganın, bel, sırt ve boyunda belirlenen yerlerine skopi eşliğinde iğne yapılarak, radyo dalgaları ile bu bölgeler yakılmakta ve oluşan ağrı reseptörleri beyine ulaşamamaktadır. Yarım saat kadar süren işlem sonrası, hastanın hastanede kalış süresi 1 saati geçmemektedir. Hasta memnuniyeti yüzde 80 oranındadır" dedi.

IDET YÖNTEMİNDE YÜKSEK BAŞARI

Opr. Dr. Akartuna şöyle konuştu: Bel ve boyunda disk içi radyofrekans veya lazerle yapılan işlem olup, patlamamış veya sakatlık oluşturmamış fıtıklarda öncelikli tedavi Ameliyathanede lokal anestezi ile disk içine bir iğne ile girilerek fıtık küçültülebilir veya yok edilebilir. Başarı oranları uygun hasta seçimlerinde oldukça yüksek olan bu işlemler çoğu zaman ameliyat gereksinimlerini ortadan kaldırabilir. Tecrübeli ellerde oldukça etkili bir işlemdir."