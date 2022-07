Saç ekimiyle özgüveniniz geri gelsin

Yasemin Gülgör Clinic Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekimi yaptırmak isteyenlerin merak ettiği soruları yanıtladı. Saç ekiminde greft sayısı verilmesinin doğru olmadığını söyleyen Yasemin Gülgör, düğün öncesi ve yaz aylarında saç ekimi ile saç ekimi sonrası, spor, yüzme ve tatil hakkında merak edilen konular hakkında bilgiler verdi.



HER MEVSİM YAPILABİLİR

Saç ekimi için en uygun zamanın kişinin kendisini psikolojik olarak ve maddi anlamda hazır hissettiği zaman olduğunu belirten Yasemin Gülgör, "Saç ekimi her mevsim yapılabilir. Şu mevsim daha iyidir bu mevsim uygun değildir, söylemleri pek uygun değildir. Saç ekimi operasyonları mevsimlerden bağımsız olarak yapılabilmektedir. Gerek kış gerekse yaz, her dönemde uygulanabilmektedir. Önemli olan konu, operasyon sonrası dikkat etmeniz gereken hususlardır. Yaz mevsiminde saç ekimi sonrası bir ay kadar havuz ve denizden uzak durmak gerekmektedir. Kış mevsiminde yapılan saç ekimi operasyonlarında ise soğuktan, rüzgârdan korumak gerekmektedir. Yılın 12 ayı saç ekimi yapılabilmektedir. Burada dikkat etmemiz yaz aylarında saç ekimi yapılan birinin 15 gün boyunca denize girmemesidir" dedi.



ESTETİK GÖRÜNÜM SAĞLAR

"Evlilik hazırlığı yapan çiftler için, estetik görünümde büyük rol oynayan saçların nasıl göründüğünün de önem kazandığını belirten Yasemin Gülgör, "Bu nedenle birçok erkek düğün öncesi saç ekimi yaptırıyor. Düğünden bir ay önce yaptıracağınız saç ekimi uygulaması ile istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz. Düğün günü çekilecek olan fotoğraf ve videolar çiftler tarafından ömür boyu saklanacak en önemli hatıra. Bu nedenle birçok erkek düğün öncesi saç ekimi yaptırıyor. Düğünden bir ay önce yaptıracağınız saç ekimi uygulaması ile istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz" dedi.



SPOR YAPILABİLİR Mİ?

Saç ekimi sonrası spor aktivitelerinin nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler veren Gülgör, "Yüzme sporları operasyondan bir ay sonra yapılabilir. Yavaş tempolu yürüyüşler üçüncü günden sonra yapılabilir. Ağır tempolu yürüyüşlerin bir aydan önce yapılmaması tavsiye edilmektedir. Baş bölgesindeki kasları harekete geçirecek spor ve hareketlerin yapılmasını önermiyoruz. 4-6 hafta saçlı derinin güçlü güneş ışınları ve sürekli travma oluşturacak olaylardan uzak tutulması gerekiyor. Operasyondan sonra bir ay müsabakalı sporlardan uzak durmalısınız" dedi.



MAKSİMUM FAYDA

Saç muayenesi sonucu söylenen greft sayısı hakkındaki rakamların dikkat alınmaması gerektiğini belirten Yasemin Gülgör, "Greft sayısı hastadan hastaya ve ekim yapılacak bölgeye göre değişebilir. Ekim öncesi de greft sayısı vermek doğru değildir. Operasyon sırasında ekim yapılacak greftin, ensedeki kıl kökünün kalitesine, ekim yapılacak alanın genişliğine göre değişkenlik gösterdiğini belirten Gülgör, aslında bu işin doğrusu kullanılabilecek maksimum sayıda greftin ekim Saçla ilgili mezoterapi gibi birçok yapılmasıdır" dedi.



KİŞİYE ÖZEL TEKNİKLER

Saçla ilgili mezoterapi gibi birçok yapılmasıdır" dedi. uygulamanın mevcut olduğunu belirten Yasemin Gülgör, "Saç ekimi operasyonu bir sağlık kuruluşunda, alanında tecrübeli sağlık personelleri tarafından yapılmalıdır" dedi.



TEK SEANSTA TEDAVİ

Ekibin sağlıkçı olması ve doktor kontrolünde ekimin yapılmasının başarıyı artırdığını da anlatan Gülgör, "FUE yöntemi saç problemini tek seansta tedavi ederek yüksek oranda memnuniyet sağlamakta. Gelecekte bu cihaz ve ürünler daha da gelişecek. Böylece FUE yöntemi de hız kazanacaktır. Diğer ilaç ve teknolojilerin hız kazandırma dışında etkisi yoktur. FUE yönteminde saç transferini sağlayan kişi derinliği, sıklığı ve açıyı vererek doğal görünüm sağlaır. Mevcut diğer teknolojilerin böyle bir fonksiyonu yok. Bize başvuran kişiler de diğer teknolojilerin hızından memnun olduklarını fakat saçlarının eskisi kadar doğal olmadığını beyan etmişlerdir" dedi.