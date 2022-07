Sağlık turizminde hizmet hacmi gelişiyor

Sağlık turizminde son yıllarda önemli gelişmeler yaşanıyor. 2020 yılında kurulan SATUGEM (Sağlık Turizmi Geliştirme Merkezi) Kurucusu ve Genel Koordinatörü Cemaleddin Saraç "Sağlık turizminde son 10 yıldır aktif şehirlerimiz olan İstanbul, Antalya ve İzmir'in yanı sıra pek çok ilimize yurtdışından gelen hasta sayılarında artış gözlemliyoruz" dedi.



ORGAN NAKLİNDE ÖNCÜ

Saraç, "Başta obezite cerrahisi, estetik cerrahi uygulamaları ve saç ekiminde İstanbulAntalya ve İzmir yurtdışından sağlık hizmetleri almak için gelen kişilerin en çok geldiği şehirler. Ülkemizin başkenti Ankara'ya yurtdışından direkt uçuşların sayısının artması ile Ankara sağlık turizminde her geçen gün potansiyelini artırmakta" dedi ve ekledi: "Sivas ve Kayseri özellikle Almanya'dan gelen gurbetçilerimizin sağlık hizmetlerini tercih ettikleri iller arasında ön sırada olmaları sebebiyle sağlık turizminde fark yaratıyorlar." "Endikasyon odaklı bazı illerimizde yurtdışından gelen hastalar açısından fark yaratıyor" diyen Cemaleddin Saraç, "Malatya bu anlamda önemli bir ilimiz. Özellikle Organ nakli konusunda kayısıdan sonra yerel halkın övünerek anlattığı konu, organ nakli cerrahisi ve doktorları" ifadelerinde bulundu. Son dönemde açılan hastaneler ve tıp merkezleri ile Karadeniz Bölgesinde Samsun'un, estetik cerrahi alanında fark yaratmaya başladığını kaydeden Cemaleddin Saraç, "Avrupa'dan direkt uçuşların artması ile Samsun'da sağlık turizmi hizmet çeşitliliğinin artmasını öngörüyoruz" dedi.



SAÇ EKİMİNDE YOĞUN

Özellikle jeopolitik konum açısından İran, Irak ve Azerbaycan'a yakınlığı sebebi ile Van, Diyarbakır, Gaziantep ve Ağrı illerinin saç ekiminde yoğun talebin oluştuğu iller arasında yer aldığını söyleyen Saraç, "Saç ekiminin yanı sıra yakın ülkelerden farklı endikasyon ve ihtisas alanlarında Gaziantep bölgenin sağlık turizmi alanında öncü ili" diye konuştu.



EGE BÖLGESİ'NDE AYDIN VE DENİZLİ

Özellikle Kuşadası ve Didim'e gelen yabancı turist sayısının her geçen gün artması sebebi ile Aydın'ın potansiyelini her geçen sağlık turizminde artırdığını kaydeden Saraç, "Özellikle sağlık kurumlarının sayısının artması ile Aydın, Sağlık Turizmi açısından İzmir gibi öncü iller arasına girebilir. Pamukkale ve Hierapolis gibi tarihi kentlerin olması sebebi ile Denizli'de potansyeli olan bir diğer il" dedi.

