Kanal Tedavisi Nedir?

Kanal tedavisinin ne olduğu ve neden kullanıldığı konusunda birçok soru soruluyor. Kanal tedavisi fiyatları, çürümüş dişlerin kurtarılması için yapılan bir tedavi yöntemi olarak biliniyor. Kanal tedavisi birçok hastada uygulanıyor. Ancak bazı hastaların diş yapısı kanal tedavisi için uygun olmayabiliyor.

Dişte oluşan çürümeler belli bir süre sonra derinlere doğru iniyor. Derinlerde sinirler olduğu için ağrı hissediliyor. Diş sinirleri iltihaplanan kişiler, dişlerin çürüdüğünden haberdar oluyor.

Diş çürükleri bu aşamada da tedavi edilmezse apseler oluşabiliyor.



Kanal Tedavisi Neden Yapılır?

İzmir Kanal tedavisi birçok sebebe bağlı olarak yapılıyor. Hangi sebeple yapılırsa yapılsın kanal tedavinin birçok faydası bulunuyor. Diş köklerinde oluşan apse veya iltihap, diş ağrılarının en büyük sebebi olarak görülüyor. Bu sorunları ortadan kaldırabilmek için kanal tedavisi gerçekleştiriliyor.

Kanal tedavisi yaptıran kişiler ilk başlarda zorluk yaşayabiliyor. Ancak bu süreç normal olarak görülüyor. Kişiler belli bir süre sonra yeni yapılan kanal tedavisine alışkanlık kazanıyor.

Kanal tedavisi yaptıran kişiler diş ağrısından önceki hayat kalitesine ulaşabiliyor.



Kanal Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kanal tedavisini alanında uzman olan doktorlar uyguluyor. Kanal tedavisine başlamadan önce hasta muayene ediliyor. Muayene esnasında hastanın dişlerine detaylı bir şekilde bakılıyor. Bu aşamada kanal tedavisine ihtiyaç olup olmadığına karar veriliyor. Kanal tedavisine karar verilirse hasta tekrar hastaneye gelmek zorunda kalıyor.

Kanal tedavisinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için dişlerin röntgen filmi çekiliyor. Bu filmde kemiklerde herhangi bir enfeksiyon olup olmadığına bakılıyor. Enfeksiyon tespit edilirse önce bununla mücadele ediliyor.

Kemiklerde enfeksiyon bitirildikten sonra kanal tedavisine başlanıyor. İşlem herkeste farklı sürelerde tamamlanıyor.



Kanal Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Kanal tedavisine başlayacak olanlar bu işlemin süresini merak ediyor. Kanal tedavisi birçok aşamadan oluşuyor. Bu aşamaların bazılarında beklemek gerekebiliyor. Bu bekleme süresi, kanal tedavisinin süresini etkileyebiliyor. Bazı durumlarda ise ek işlemler gerekebiliyor.

Ek işlemler de olursa kanal tedavisi daha uzun sürüyor. Kanal tedavisi 40-80 dakika arasında tamamlanıyor. Ancak genel olarak bakıldığında bu süreç bir haftada tamamlanıyor.

Kanal tedavisinin başarılı olabilmesi için bu işleme boş vakit yaratmak gerekiyor.



Kanal Tedavisi Sonrası Ağrı Olur Mu?

Birçok kişi kanal tedavisinin ağrılı bir süreç olduğunu düşünüyor. Kanal tedavisinin genel olarak ağrısı bulunmuyor. Birçok doktor kanal tedavisini herhangi bir dolgudan ayırmıyor. Çünkü bu işlem basit olarak görülüyor. Kanal tedavisi işlemi bitirildikten sonra bazı hastalarda ağrı görülebiliyor.

Hastalarda oluşan ağrı rahatsız edici düzeyde olmuyor. Bu ağrıyı ortadan kaldırabilmek için ağrı kesiciye ihtiyaç duyuluyor. Kanal tedavisinden sonra herkeste ağrı görülmüyor.

Kanal tedavisi sonrası oluşan ağrılar, hassasiyetten kaynaklanıyor.



Kanal Tedavisi Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kanal tedavisi sonrasında dikkatli olmak gerekiyor. Yapılan işlemin başarılı olabilmesi için bilinçsiz işlemler yapmamak büyük önem arz ediyor. Kanal tedavisi yapılan bölge ile sert ve kabuklu yemişleri tüketmemek gerekiyor. Diş ipi kullanmak da kanal tedavi sonrasında öneriliyor.

Kanal tedavisi tamamladıktan sonra yoğun ve aşırı şekerli yiyeceklerden uzak duruluyor. Kanal tedavi sonrasında oluşan ağrıların önüne geçebilmek için ağrı kesici tüketilebiliyor.

Tüketilen ağrı kesiciler, ağrıyı dindirmiyorsa doktora danışmak gerekiyor.



Kanal Tedavisi Başarı Oranı

Kanal tedavisi yaptıran kişiler uzun yıllar o bölgedeki dişlerden rahatsızlık çekmiyor. Ancak kanal tedavisinin başarılı olabilmesi için bazı kısaslara dikkat etmek gerekiyor. Kanal tedavisine başlamadan önce tüm komplikasyonları incelemek, başarı oranını artırıyor. Kanal tedavisi uygulanan hastalarda %95'e yakın başarı oranı yakalanıyor.

Diş içerisinde oluşan çatlaklar, kanal tedavisinin başarı oranını düşüren etmen olarak görülüyor.



Kanal Tedavisi Gerektiren Diş Nasıl Anlaşılır

Kanal tedavisi uygulanması için dişin bazı özellikler göstermesi gerekiyor. Aksi halde bu dişe farklı tedavi yöntemleri uygulanıyor. Kanal tedavisi uygulanacak olan dişte soğuk ve sıcak hassasiyetinin bulunması gerekiyor. Ancak bu özellik yeterli olmuyor.

Hiçbir uyarıcı olmamasına karşın dişin ağrıması da kanal tedavisi yapılabileceğini gösteriyor. Apse oluşumu ile beraber yüzü şişen hastalara da kanal tedavisi uygulanıyor.

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