Kemik erimesine karşı bol bol Kaju fıstığı

KAJU fıstığı, vücudumuz için yağda çözünen vitaminleri (A, D, E ve K) emmek için gerekli olan, kanın pıhtılaşması ve beynin gelişimi için hayati olan yağ asitlerini üreten temel bir sağlıklı yağ kaynağıdır.

Kaju, içeriğindeki bakır sayesinde kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna destek olur. Sinir, iskelet sistemi ve kemikleri güçlendirir. Bu sayede kemik erimesi, çarpıntı ve anemiye karşı korur. Ayrıca, kaju çok düşük miktarda şeker içerir ve zararlı kolesterol içermez.

ANEMİ SEMPTOMLARINI PATLICAN İLE AZALTABİLİRSİNİZ



PATLICANLARIN, güçlü kemikler oluşturmaya, anemi semptomlarını azaltmaya ve bilişi artırmaya yardımcı olma becerisi de dahil olmak üzere, benzersiz bir sağlık yararları yelpazesine sahip olduğu bilinmektedir. Beslenmenizde yeterli miktarda demir alamamak sağlığınız için çok tehlikeli olabilir. Demir içeriği yüksek patlıcan gibi yiyecekler yemek, kansızlık gibi sağlık koşullarıyla mücadeleye yardımcı olabilir. Ayrıca, beyine daha fazla kan iletip sinirsel yolları gelişmeye teşvik ederek hafızayı güçlendir.

DEFNE YAPRAĞI BOĞAZI TEMİZLİYOR



BALGAM söktürücü etkisi ile boğazları temizleyen defne yaprağı, sindirim sistemini geliştirir, mide rahatsızlıklarını giderir. Bağırsak sendromunu (IBS) yatıştırmada yardımcı olan defne yaprağı bağışıklık sistemini de güçlendirir, adet sorunlarını tedavi etmede yardımcıdır. Defne yaprağı ayrıca kaliteli uyku uyumanızı sağlar. Vücuttaki iltihabı azaltan defne yaprağı kötü kolesterolü (LDL) düşürür ayrıca böbrek enfeksiyonları ve böbrek taşı tedavisinde yardımcı olabilir.