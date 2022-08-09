Bereketin sembolü aşure aynı zamanda şifa deposu

Diyetisyen Müge Mertcan, dün başlayan ve 27 Ağustos'ta sona erecek olan Aşure Günü dolayısıyla geleneksel tatlılarımızdan olan aşure hakkında bilgiler verdi.

Mertcan, "Bereket sembolü aşure ile paylaşımlarımız da artmaktadır. Aşure içindeki kuru baklagiller, kuru meyveler, tahıllar, kuru yemişler ile zengin içeriğe sahip. Vitamin, mineral ve lif içeriğinden zengin meyveleri ile dengeli tüketimle aşure ayında beslenmemizde yer almaktadır" dedi.

KABIZLIĞI GİDEREBİLİR

Aşurenin faydalarını sıralayan diyetisyen Müge Mertcan, "Aşure içerisine konulan besin çeşitliliği ile vitamin ve mineral bakımından zengindir. Aşurenin içerisinde A, E, C vitaminleri bulunmaktadır. Enerji verir, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Aşurenin içerisinde üzüm, kayısı gibi kuru meyveler de yer aldığı için kabızlığı gidermede yardımcı özelliği bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

'PORSİYONU DENGELEYİN'

AŞURE besleyici bir tatlı olsa da tüketilme oranına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dyt. Müge Mertcan, şeker oranı fazla olan aşureyi, diyabet hastaların tüketirken dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Fazla tüketiminin yine kalori açısından da dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu söyleyen Dyt. Mertcan, şu uyarılarda bulundu:

"Aşurenin içerisinde kullanılan gerek şeker gerekse de meyve ve kuru yemişlerle kalori alımı fazla olabilmektedir. Bu açıdan porsiyonu dengelemekte fayda var. Aşurenin içeriğine bakıldığında ve sağlık düşünüldüğünde şeker miktarı mutlaka önemsenmelidir. Şeker miktarı azaltılıp meyve ve tarçın miktarı artırılabilir, aynı zamanda şekersiz yapmak isteyenler için şeker yerine alternatif bal gibi doğal tatlandırıcılar da kullanılabilir."