Ses kısıklığı yaşayanlar dikkat! Kanser belirtisi olabilir

Sesin perdesi, tonu, gürlüğü, nefesliliği kişiden kişiye değişiyor. Fiziksel ve duygu durumumuzdan en fazla etkilenen özelliklerimizden olan seste ortaya çıkan ses bozukluğu (disfoni) daha çok sesin yanlış veya fazla kullanımıyla ortaya çıkabildiği gibi organik, nörojenik veya psikolojik nedenlerden ötürü de gelişebiliyor. Uzun süreyle ara vermeden konuşma, bağırma, konuşurken boynun kasılması, çok hızlı konuşma, inişli çıkışlı konuşma, telefonla uzun süreli konuşma gibi sesin yanlış kullanılmasının ses tellerini hasarlandırarak fonksiyonel disfoniyle sonuçlanabildiğini belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serap Köybaşı Şanal, "Sesin yanlış ve fazla kullanımından başka sigara, alkol kullanımı, yeterince su içilmemesi, çok kahve tüketilmesi, boğaz reflüsü eşlik eden üst solunum sisteminin enflamasyonları da ses tellerine zarar verip disfoniye yol açabilir" diye konuştu.