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Sıcak havalar kronik hastaların düşmanı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sena Karakullukçu Çelebi, kronik ve alerjik hastalıkları olan kişiler sıcak havaya karşı daha duyarlı olduğunu belirtti.

9.8.2022

Sıcak havalar kronik hastaların düşmanı

ÇELEBİ, "Sıcaklığın artması sonucunda terleme ile birlikte vücutta sıvı, potasyum ve sodyum gibi birçok mineral kayıpları olmaktadır. Bu nedenle bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri de görülebilmektedir. Bu gibi durumların yaşanmaması için yaz aylarında da beslenmeye özellikle dikkat edilmelidir" dedi.

Dyt. Sena Karakullukçu Çelebi kronik hastaların sıcak havalarda dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı: "Yağlı besinlerin ve yağda kızartılarak hazırlanmış yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı, yaz aylarında yapılacak kahvaltıda yağ oranı düşük peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine de yarım yağlı süt, açık şekersiz çay, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmeli, günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmeli, günde en az 2 litre su tüketilmeli."

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