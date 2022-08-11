  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Rahat bir uyku için doğru tercih lavanta çayı

Rahat bir uyku için doğru tercih lavanta çayı

11.8.2022

Rahat bir uyku için doğru tercih lavanta çayı

HAZIMSIZLIK, gaz ve şişkinliği hafifletmesiyle bilinen lavanta çayı, aynı zamanda uykuya dalmakta zorluk çekenler için keyifli bir içecek olarak tüketilebilir. Lavanta çayı C vitamini, kalsiyum ve magnezyum içerir. Bu besinler bağışıklık sağlığını destekler ve insan vücudunun bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonlarla savaşmasını kolaylaştırır. Lavanta çayının bir diğer özelliği ise, deri üzerindeki kızarıklık ve döküntülerin yok olmasına destek olmasıdır.

KARACİĞERİNİZİN KORUYUCUSU LAHANA
GÜÇLÜ antioksidan özelliği sayesinde kış hastalıklarından kansere birçok faydası olan beyaz lahana serbest radikallere karşı güçlü bir savaşçı. Karaciğer yağlanması ve obeziteye karşı da fayda sağlayan beyaz lahana, zayıflama diyetlerine tok tutucu ve toksinleri arındırıcı özelliği ile destek oluyor. Lahananın çiğ olarak salatasını yapıp tüketmek ya da suyunu içmek özellikle idrar söktürücü, toksin atıcı özelliğinden faydalanmayı en üst düzeye çıkarıyor

SARIMSAK MUKUSU SÖKÜP TEMİZLİYOR
GÜÇLÜ bir antibiyoktik olan sarımsak enfeksiyonlara karşı savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp dostu olan sarımsak, kan dolaşımını hızlandırarak kalp krizi ve felç geçirmeye neden olabilecek damar tıkanıklıklarının önüne geçer. Ayrıca boğaz enfeksiyonlarında sarımsağın penisilinden daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. İçinde bulunan alisin kimyasalı ile akciğerlerin temizlenmesini sağlar. Alisin kimyasalı ise akciğerlerdeki mukusu temizlemektedir.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA