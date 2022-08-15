Tatlı bağımlılığının 12 belirtisine dikkat

"Su içmeyi hiç sevmiyorsanız, suyun tadı size acı geliyorsa veya çay ve kahve içerken mutlaka şeker ekliyorsanız tatlı bağımlısı olabilirsiniz" diyen Dr. Fevzi Özgönül, tatlı bağımlılığının sigara, alkol veya madde bağımlılığından bile tehlikeli olduğunu söyledi.



"ATEŞE KÖRÜKLE GİDİYORUZ"

Dr. Özgönül, "Bu bağımlılık türü daha çok hastalanmamıza neden olur ama biz tatlı bağımlısı mıyız, onu bile fark edemiyoruz" diye konuştu. Dr. Özgönül, "Sigara, alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele eden o kadar dernek varken, tatlı bağımlılığı insanlara şaka gibi geliyor ve sanki yaramazlık yapan çocuklar gibi düşünülüp hiç önem verilmiyor. Hatta ısrarla bu bağımlılık körükleniyor. Daha da ileri gidilip bu bağımlılığı olan kişilere 'Yemezsen ölümü gör' gibi dramatik ısrarlar bile yapılabiliyor. Alkol ve madde bağımlılığını bir kenara koyun, sigara bağımlılığında bile el birliği ile kişiyi bu alışkanlığından kurtarmaya çalışırken, tatlı bağımlılığında ateşe körükle gidiyoruz" dedi.



VARLIĞI NASIL ANLAŞILIR?

1- Çay ve kahvenizi içerken, mutlaka şeker ekleme ihtiyacı duyuyorsanız.

2- Sıcak ya da soğuk, tüm içeceklerinizi genelde şekerli olanlardan seçiyorsanız.

3- Yemek yedikten sonra her seferinde tatlı bir şeyler yeme isteği geliyorsa.

4- Çay veya kahve içerken yanında mutlaka bir şeyler atıştırmak istiyorsanız.

5- Sık sık başınız ağrıyor ve tatlı bir şey yediğinizde baş ağrınız geçiyorsa

6- Sofrada ekmek, börek, makarna veya pilav olmadan asla doymuyorsanız.

7- Market alışverişinizde sepetinizde mutlaka tatlı bir atıştırmalık yer alıyorsa.

8- Yolda giderken pastane veya unlu mamül dükkanlarını hemen fark ediyorsanız.

9- Evinizde veya iş yerinizde, elinizin altında mutlaka bir atıştırmalık bulunuyorsa.

10- Geceleri buzdolabının kapağını açıp bir parça da olsa tatlı yiyorsanız.

11- Su içmeyi hiç sevmiyorsanız, suyun tadı size her zaman acı geliyorsa.

12- Toz şekeri veya küp şekeri nadir de olsa tek başına yediğiniz oluyorsa.

DİĞER