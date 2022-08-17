Bu vitaminlere aman dikkat! Fazlası hastalık saçıyor

Bazı vitaminler vücut içerisinde sentezlenebilse de büyük çoğunluğunun dışardan besinler yoluyla alması gerektiğini ifade eden uzman doktor, Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken bir durum vardır; vitamin fazlalığı ve bu fazlalığın verebileceği zararlar. Özellikle yağda çözünen vitaminlerde (A, D, E, K) bu ihtimal artmaktadır" diye konuştu.