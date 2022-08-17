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Haberler Sağlık Bu vitaminlere aman dikkat! Fazlası hastalık saçıyor

Bu vitaminlere aman dikkat! Fazlası hastalık saçıyor

Vitanminler vücudumuzun sağlığı için çok önemdir. Öyle ki imkanlar doğrultusunda gıdalardan alamadığımız vitaminleri, takviye haplar sayesinde alabiliyoruz ancak her şeyin fazlası zarar... Fazla alınan vitaminin vücutta birçok zarara yol açabileceği gibi hastalık saçtığı açıklandı. İşte vitaminlerin fazla kullanımı sonrası vücuda bıraktığı hasar...

17.08.2022, 12:16 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022, 12:19

Vitaminlerin sağlıklı bir vücut için gerekli olduğunu ancak fazlasının vücutta birçok zarara yol açabileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sercan Cansaran dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bu vitaminlere aman dikkat! Fazlası hastalık saçıyor

Bazı vitaminler vücut içerisinde sentezlenebilse de büyük çoğunluğunun dışardan besinler yoluyla alması gerektiğini ifade eden uzman doktor, Ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken bir durum vardır; vitamin fazlalığı ve bu fazlalığın verebileceği zararlar. Özellikle yağda çözünen vitaminlerde (A, D, E, K) bu ihtimal artmaktadır" diye konuştu.

Bu vitaminlere aman dikkat! Fazlası hastalık saçıyor

D VİTAMİNİ
D vitamininin fazla alınmasının zehirlenmeye neden olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Cansaran, şunları söyledi: "Artmış D vitamini vücutta kalsiyum fazlalığına, bu da kalp hastalıklarına ve böbrek taşlarına sebep olabilir.

Bu vitaminlere aman dikkat! Fazlası hastalık saçıyor

A VİTAMİNİ
A vitamini ise fazla alındığı zaman ciltte koyulaşmaya, pullanmaya, kafa içi basıncının artmasına, baş ağrısına ve görme sorunlarına neden olabilir.

Bu vitaminlere aman dikkat! Fazlası hastalık saçıyor

E VİTAMİNİ

E vitamini fazlalığı kalp hastalıklarına, kanamalı inmeye, demansa, kansere eğilimli olmaya yol açabilir.

Bu vitaminlere aman dikkat! Fazlası hastalık saçıyor

C VİTAMİNİ

C vitamini fazlalığı böbrek taşı oluşumuna neden olabilir. K vitamini fazlalığı ise kan pıhtılaşması ile ilgili hastalıklara sebep olabilir.

Bu vitaminlere aman dikkat! Fazlası hastalık saçıyor

Yeterli ve dengeli bir beslenme ile vücudun vitamin ihtiyacı çoğunlukla karşılanabilir. Ancak gebelik ve yaşlılık gibi bazı fizyolojik durumlarda, bazı çevresel faktörlerle, bazı hastalıklar veya ilaç tedavisi durumlarında vitamin ihtiyacı artabilir.

Bu vitaminlere aman dikkat! Fazlası hastalık saçıyor

Bu durumlarda vitamin takviyesi elzemdir. Vitamin ihtiyacını karşılamanın en kolay ve ideal yöntemi; kişinin yaşı, yan hastalıkları, yaşadığı çevre, sosyoekonomik durumuna göre oluşturulmuş yeterli ve dengeli bir beslenme planıdır.

Bu vitaminlere aman dikkat! Fazlası hastalık saçıyor

Vitamin takviyesi ihtiyacı düşünüldüğünde doğru yaklaşım, hekime veya beslenme uzmanına başvurulmasıdır. Kan tetkikleri ile kişinin vitamin seviyeleri ölçtürülür.

Bu vitaminlere aman dikkat! Fazlası hastalık saçıyor

Buna göre vitamin desteğine ihtiyacı olup olmadığı ve ihtiyacın miktarı belirlendikten sonra, hemen her şeyde olduğu gibi yarar zarar dengesi gözetilerek vitamin takviyesi alınabilir."

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