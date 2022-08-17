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Haberler Sağlık Ev işi yapmanın sizi bu hastalıktan koruduğunu biliyor muydunuz? Hemen temizliğe başlayın!

Ev işi yapmanın sizi bu hastalıktan koruduğunu biliyor muydunuz? Hemen temizliğe başlayın!

Günlük ve rütin olarak yapılan ev işlerini pek çok kişi tarafından bazen çekilmez olabiliyor. Ancak İngiltere'de yapılan bir araştırma içinizi rahatlatacak cinsten. Araştırmaya göre ev işi yapmak sizi çok korkutan bir hastalıktan koruyor. İşte ev işinin sizi koruduğu hastalık...

17.08.2022, 11:32 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022, 11:37

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada, bulaşık yıkamak, çöp atmak, ev süpürmek gibi temel ev işlerinin hastalıktan koruduğu ortaya çıktı.

Ev işi yapmanın sizi bu hastalıktan koruduğunu biliyor muydunuz? Hemen temizliğe başlayın!

Araştırma 500 binden fazla İngiliz üzerinde yapıldı. Temel ev işlerini sıklıkla yapan yaşlıların, yapmayanlara kıyasla bu hastalığa yakalanma daha az olduğu belirtildi.

Ev işi yapmanın sizi bu hastalıktan koruduğunu biliyor muydunuz? Hemen temizliğe başlayın!

Çinli bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmada, ev işlerinin beynin fonksiyonlarını aktif hale getirebildiği ve bu nedenle demans ile mücadelede önemli rol oynadığı aktarıldı.

Ev işi yapmanın sizi bu hastalıktan koruduğunu biliyor muydunuz? Hemen temizliğe başlayın!

Neurology dergisinde yayımlanan araştırmanın başındaki Profesör Huan Song, "Çalışmamız, sağlıklı fiziksel ve zihinsel aktivitelere daha sık katılarak insanların bunama riskini azaltabileceğini buldu.

Ev işi yapmanın sizi bu hastalıktan koruduğunu biliyor muydunuz? Hemen temizliğe başlayın!

Neurology dergisinde yayımlanan araştırmanın başındaki Profesör Huan Song, "Çalışmamız, sağlıklı fiziksel ve zihinsel aktivitelere daha sık katılarak insanların bunama riskini azaltabileceğini buldu.

Ev işi yapmanın sizi bu hastalıktan koruduğunu biliyor muydunuz? Hemen temizliğe başlayın!

Bulgularımızı doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ancak, sonuçlarımız basit yaşam tarzı değişikliklerinin faydalı olabileceğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

Ev işi yapmanın sizi bu hastalıktan koruduğunu biliyor muydunuz? Hemen temizliğe başlayın!

Bilim insanları, aktif kalmanın demans geliştirme riskini azalttığının altını çizerken bunun beyne giden kan akışını koruduğu, beyin hücrelerinin büyümesini ve hayatta kalmasını teşvik edebildiğini aktardı.

Ev işi yapmanın sizi bu hastalıktan koruduğunu biliyor muydunuz? Hemen temizliğe başlayın!

Çalışmada, tıbbi ve genetik bilgi merkezi olan UK Biobank'tan gelen verileri kullanarak 501 bin 376 İngiliz incelenirken, kişilerin 5 bin 185'inin demans geçirdiği bildirildi.

Ev işi yapmanın sizi bu hastalıktan koruduğunu biliyor muydunuz? Hemen temizliğe başlayın!

Demans geçiren kişiler arasında ev işlerini 'sıklıkla' yapanların, en az yapanlara kıyasla bunama geliştirme olasılığının yüzde 21 daha az olduğu vurgulandı.

Ev işi yapmanın sizi bu hastalıktan koruduğunu biliyor muydunuz? Hemen temizliğe başlayın!

Araştırmada düzenli olarak egzersiz yapan kişilerin, yapmayanlara kıyasla demans teşhisi konma riskinin yüzde 35 daha düşük olduğunun altı çizildi.

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