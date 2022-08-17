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Haberler Sağlık Yoğurt kilo vermeye yardımcı oluyor

Yoğurt kilo vermeye yardımcı oluyor

17.8.2022

Yoğurt kilo vermeye yardımcı oluyor
YÜKSEK oranda kalsiyum ve protein içeren yoğurt, B grubu vitaminleri, E vitamini ve A vitaminini de bünyesinde barındırır. Yüksek kalori almadan dengeli bir diyetle tüketilen yoğurt karın bölgesindeki yağları azaltmaya yardımcı olabilir. Bu özelliği kalsiyum içeriği sayesindedir.

SİNDİRİM sisteminin iyileştirmesine yardımcı olduğundan karın şişkinliklerinde azaltabilir. Yoğurttaki kalsiyum menopoz öncesi ve sonrası kadınlarda ve erkeklerde osteoporoza karşı mücadelede büyük etmekte yarar sağlar. Aynı zamanda kan şekerini dengelemeye yardımcı olur ve bağışıklık sistem fonksiyonuna destek sağlar.
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