Güçlü bağışıklığın sırrı uyku ve beslenmede saklı

GÜÇLÜ bağışıklık hastalıklardan korunmanın en önemli anahtarı. Özellikle çocuklarda bunu sağlamak için uzmanlar, antioksidanlar açısından zengin beslenmenin önemine vurgu yapıyor.

ANTİOKSİDAN İÇERİKLİ

ANTİOKSİDANLARDAN zengin beslenme, yeterli su tüketimi, sağlıklı uyku, azaltılmış paketli gıda ve düzenli arı ürünleri kullanımı hem yetişkinlerde hem de çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hastalıklara yakalanma sıklığını azaltıyor.

MEYVELER, sebzeler ve arı ürünleri hücreleri hasara ve hastalıklara karşı koruyan antioksidan içerikleriyle hem kendi sağlığınıza hem de çocuklarınıza fayda sağlıyor. Mevsiminde sebze ve meyve tüketimi vitamin ve mineral açısından çok önemli. İyi uyku da yine bağışıklığın güçlenmesi için çok dikkat edilmesi gereken bir konu.

SU IÇ KALBİNİ KORU

YAŞAM kaynağımız suyun sağlığımıza faydaları saymakla bitmiyor. Kasların %75'i, kemiklerin % 22'si ve kanın %83'ü su ile doludur. Susuz kaldığında vücut bölümleri yeterince işlev göremez ve bu da enerji eksikliği, bitkinlik ve yorgunluk ile ilişkilidir.

BOL BOL TÜKETİLMELİ

SU kalp sağlığımızı da koruyor. Kasların en sıkı ve ağır çalışanı olarak tam hızlı çalışabilmesi için suya ihtiyacı vardır. Susuz kalınınca kan kalınlaşır bu durumda kalbin daha fazla çalışması gerekir. Eğer kalbiniz zayıfsa ilerleyen yıllarda ciddi kalp problemleri meydana gelebilir.