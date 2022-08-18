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Haberler Sağlık Gülüşünüzü tasarlayın güvenle gülümseyin

Gülüşünüzü tasarlayın güvenle gülümseyin

18.8.2022

Gülüşünüzü tasarlayın güvenle gülümseyin

Gerek televizyonlarda gerekse sosyal medyada gördüğümüz Hollywood yıldızları gibi parlak ve ışıltılı dişlere sahip olmak hayal değil. Diş Hekimi Eren Alayvaz, "Hollywood Smile" olarak adlandırılan gülüş tasarımı ile ışıltılı ve parlak dişlere sahip olunabileceğini söyledi. ÖNCELİKLE ÖLÇÜ ALINIYOR
Gülüş tasarımının dişlerinin şekil, renk ve büyüklüklerinden rahatsız olan hastalara yapılan tedavi olduğunu belirten Dt. Alayvaz, tedavinin üç aşamadan oluştuğunu belirtti.

Dt. Alayvaz, "İşlem öncesi hastamızdan ölçü alınıp bilgisayar ortamında dişlerinin bitmiş halinin şekilleri tasarlanır. İkinci randevuda hazırlanan dişleri hastamızın ağzında akrilik dişlerle prova ederek hastamızın isteğine göre düzenleme yapılır ve ölçü alınır. Son aşamada hazırlanan dişler yapıştırılır" dedi.

Tedavide hastanın hissettiği ağrının minimum düzeyde olduğunu söyleyen Dt. Alayvaz, "Randevu aralarında hastamıza geçici protez takılarak dişlerin koruması sağlanır. Tedavi bittikten sonra hastalarımız dişlerinin bakımları iyi yaparlarsa ve düzenli kontrollerini yaptırırlarsa uzun yıllar dişlerini sağlıkla kullanırlar" dedi.

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