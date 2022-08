Bu diyette kalori değil saat hesabı var

Son zamanlarda sık duyduğumuz aralıklı açlık (Intermittent Fasting) IF diyeti olarak da bilinir. Aralıklı açlık, besin kısıtlamaktan öte bir beslenme sistemidir. Aralıklı açlık diyetinin popüler diyetlerden farkı; tüm diyet modellerinde yiyecek kısıtlaması, kalori hesabı yapılırken IF diyetinde kısıtlama yapmadan beslenme saatleri düzenlenir. Kişinin 'ne yemesi gerektiği değil, 'ne zaman beslenmesi gerektiği' üzerine planlanır. Aralıklı açlık döneminde paketli gıdalardan, yüksek karbonhidratlı besinlerden (beyaz ekmek, makarna, pirinç pilavı ve fast food gıdalardan kaçınmak gerekir. "Aralıklı açlık diyeti uygulayan kişilerin sadece zaman kavramına uymaları yeterli olumlu etkiyi yaratmayacaktır" diyen Diyetisyen Tuğçe Sert, süreçte sağlıklı besinlerin de tüketilmesi gerektiğine işaret ediyor. Açlık döneminde yağ yakımının hızlandığını ve kilo vermenin kolaylaştığını belirten Diyetisyen Tuğçe Sert, şu bilgileri paylaştı:



YAĞ YAKIMI KOLAYLAŞIR

If diyeti kalori alımı zamanını azaltarak günlük alınan kaloriyi azalttığı için ve genellikle tercih edilen 16 saat açlık ile metabolizma hızlanarak yağ yakımı kolaylaşır. Tercih edilen besinler basit karbonhidratlar yerine kompleks karbonhidratlar olduğu zaman insülin direncinin azalmasına yardımcı olur. Vücutta kas gelişimi hızlanır ve vücudun kendini onarma süresi kısalır. Bunun nedeni açlık zamanlarında vücutta insülin hormonu azalır, büyüme hormonu (Growth hormon (GH)) salgılanması artar. Büyüme hormonu salgısının artması ile vücuttaki dokular ve hücreler daha hızlı onarılıp yenilenir. Bilişsel sağlığa iyi gelir, nörolojik hastalıklara karşı koruyucudur. Açlık zamanlarında vücuttaki yağ asitleri 'keton' cisimlerine dönüşür. Keton maddesi nöronları hasardan koruyan bir maddedir.





HERKESE UYGUN DEĞİLDİR

Zaman kısıtlı beslenmenin sağlığa faydası çok olmasına rağmen, herkes bu beslenme sistemini uygulayamaz.

● Gelişim çağındaki çocuklar

● Gebe ve emziren kadınlar

● Tip 1 ve Tip 2 diyabet hastaları

● Tansiyonu genelde düşük olanlar

● Kan şekeri sık sık düşenler

● Yeme bozukluğu olanlar

● Çok zayıf olan kişiler aralıklı açlık diyeti uygulayamaz.



ÜÇ DEĞİŞİK YÖNTEMDEN BİRİNİ SEÇEBİLİRSİNİZ

16:8 YÖNTEMİ: 8 saat beslenme-16 saat açlık: 24 saat içinde 8 saat beslenme 16 saat açlık yöntemidir. Aralıklı açlık diyeti uygulamalarından en çok tercih edileni budur. 16 saat açlık döneminde 0 kalorili besinler tüketmek serbesttir.

Örneğin şekersiz çay, yeşil çay, sade filtre kahve, maden suyu.



18:6 YÖNTEMİ:

6 saat beslenme -18 saat açlık: 24 saat içinde 6 saat beslenme 18 saat açlık yöntemidir.

Bu yöntem çoğunlukla 16:8 yöntemini 2-3 hafta uygulamış kişilerin, sonraski süreçte tercih ettiği yöntemdir.

18 saat açlık döneminde 0 kalorili besinleri tüketmek serbesttir.



5:2 YÖNTEMİ:

Haftanın 5 günü normal beslenirken, haftanın birbirini takip etmeyen 2 günü örneğin Çarşamba- Cumartesi günleri, kadınlar 500 kalori erkekler 800 kalori ile tek öğün beslenmelidir.

Su, şekersiz bitki çayları gün boyunca tüketim ve miktarı serbest olan içeceklerdir.