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Kolesterolü düşürüyor bağışıklığı güçlendiriyor

En sağlıklı içeceklerden biri olan kefir, kalp hastalığı riskini düşürdüğü gibi kansere karşı da adeta kalkan oluşturuyor.

23.8.2022

Kolesterolü düşürüyor bağışıklığı güçlendiriyor

Kefir, içerisinde probiyotik bakteri bulundurduğundan dolayı, besin değeri yüksek, bağırsak sağlığını destekleyici ve bağışıklığı kuvvetlendiren bir içecek. Kefirin bir bardağı 100 kalori enerji içeriyor.

GÜÇLÜ KEMİKLER İÇİN
Bir bardak kefir günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 24'ünü, A vitaminin yüzde 14'ünü, potasyumun yüzde 6'sını, demirin yüzde 2'sini karşılıyor. B12 ve E vitaminleri ile fosfor, çinko, folik asit ve magnezyum gibi minerallerce zengin. raştırmalar kefirin LDL kolesterolü düşürücü etkisi olduğunu gösteriyor. Potasyum sayesinde tansiyon dengeleyici özelliği de bulunan kefir, kalp hastalıkları riskini azaltabiliyor. Kefir, fermantasyon sırasında ortaya çıkan yararlı maddeler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca, protein, kalsiyum, magnezyum ve birçok vitaminden zengin olan kefir, her gün 1 bardak kefir tüketildiğinde günlük ihtiyaçlarımızın büyük bir kısmını karşılayabiliyor ve bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korunmaya destek oluyor.

KANSERDEN KORUYOR
Kefir bileşimindeki selenyum; E vitamini ve enzimlerle hücreler üzerine etki gösteriyor. Bu da kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabiliyor. Kefirin içerisindeki A vitamini cilt sağlığı için oldukça büyük fayda sağlıyor.

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