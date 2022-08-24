Şeker tüketimi vücudu savunmasız bırakabilir

Diyetisyen Veysel Ciğerli, "Yüksek şeker tüketimi bağışıklık sistemini savunmasız bırakıyor. Tatlı ihtiyacımız olduğunda, tercihimizi taze meyveler, kuru meyveler, bal, pekmez, kompostolardan yana kullanmamız bizi koruyacaktır" dedi. Basit şekerlerin sindirilmeden direk kana karıştığına dikkat çeken Ciğerli, "Özellikle pasta, börek, meşrubatlar ve çeşitli şekerlemelere katılan basit şekerler kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltmektedir. Yükselen kan şekeri, vücuda yerleşmeye çalışan virüs ve bakterileri tanıyan reseptörlerin hassasiyetini azaltarak bağışıklık sistemimizin zayıflamasına sebep olmaktadır. Bu sebeple, şeker tüketimine oldukça dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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