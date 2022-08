Polikistik over sendromunun çözümü kolay

Özel Tınaztepe Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Hekimi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aktan polikistik over sendromlu hastalarda gebe kalamama sorununa karşı tedavi yaklaşımları hakkında bilgiler verdi. Polikistik over sendromunun kadınların yüzde 5-10'unda görülen bir sorun olduğunu belirten Prof. Dr. Erdal Aktan, "Asıl olarak, yumurtlama işlevinde bir bozukluktan ibarettir" dedi.



YUMURTLAMA SIKINTISI

Polikistik over sendromlu hastaların önemli bir kısmında her ay olması gereken yumurtlamanın, yılda sadece birkaç ay ile sınırlı kalabildiğini kaydeden Prof. Dr. Aktan, "Hatta hiç olmayabilir de. Bu durum polikistik over sendromlu kadında yumurta olmamasından kaynaklanmaz. Tam tersine bu kadınlarda yumurtlamaya aday bol miktarda yumurta taslağı bulunmaktadır. Fakat, her ay bunlardan birisinin büyütülüp yumurtlanmasını sağlayan hassas mekanizma işlememektedir" diye konuştu. Prof. Dr. Erdal Aktan sözlerini şöyle sürdürdü: İncelenmede tek neden polikistik over sendromu olarak görülürse yumurtlamayı uyaran ilaçlarla yumurtlanmanın sağlanması gebeliği getirmeye yetecektir. Geriye kalan çiftlere uygulanan tüp bebek yönteminde ise bu çiftlere ait başarı oldukça yüksektir.

