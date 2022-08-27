Çocuklarda göz kontrolü ihmal edilmemeli

ÖZEL Atagöz Tıp Merkezi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan okul öncesi çocukların göz kontrollerinin yaptırılması konusunda ailelere tavsiyelerde bulundu. Görme bozukluklarının çocukların okul başarını da olumsuz etkilediğini belirten Op. Dr. Yeşilbalkan, okullar açılmadan önce görme bozukluğu olan çocuklara uygun tedavinin planlanması gerektiğinin altını çizdi. Görme bozukluklarının çocukların okul başarısını olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Op. Dr. Yeşilbalkan, "Erken yaşlarda tespit edilen göz problemleri doğru tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor" dedi.



TAHTAYI GÖREMİYORSA DİKKAT

Çocuğunuz okulda tahtayı göremiyor veya netleyemiyor ya da yazılara odaklanmada sorun yaşıyorsa bir göz problemi olabileceğine dikkati çeken Op. Dr. Yeşilbalkan, "Okurken veya televizyon seyrederken başını sürekli bir yöne çeviriyor, başını öne eğiyor, bir gözünü kapalı tutuyor ya da sık sık göz kırpma, gözlerini kısma, ovalama yapıyorsa vakit kaybeden bir göz hekimine başvurun" dedi. Gözlerin duruşu veya çocukların bazı hareketlerinin olası bir görme sorununun habercisi olabileceğinden bahseden Op. Dr. Yeşilbakan, "Ailelerin bazı işaretlere dikkat etmeleri gerekiyor" dedi ve bunları sıraladı:



BİR UZMANA DANIŞILMALI

● Çocuğunuz sizinle göz teması kurduğunda her iki gözü birbirine paralel duruyor mu? Gözlerden birinde içe ya da dışa kayma ya da iki göz birbirinden bağımsız hareket ediyormuş izlenimi var mı?

● Okurken veya televizyon seyrederken başını sürekli bir yöne çevirme, gözünü kapalı tutma, sık sık göz kırpma, gözlerini kısma ya da ovalama yapıyor mu?

● Okur veya yazarken çok yakından bakma, satır kaydırma var mı?

● Çok kısa bir süre içinde dikkat dağılması yaşıyor mu?

● Oyun oynarken topu tutma, ayakkabı bağlama veya düğme ilikleme gibi el-göz koordinasyonu gerektiren işlerde zorlanıyor mu?

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