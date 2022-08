‘Gazi Evde Bakım’dan 7’den 70’e herkese hizmet

Özel İzmir Gazi Hastanesi Evde Sağlık Birimi Tıbbi Direktörü, Aile Hekimliği Uzmanı Dr. İbrahim Sivrikaya, Gazi Hastanesi Evde Sağlık Birimi olarak amaçlarının sadece yaşlı kesime değil 7'den 70'e her yaştan vatandaşa sağlık hizmeti vermek olduğunu söyledi.



TAHLİL DE YAPILIYOR

"Gazi Evde Sağlık Hizmetleri olarak her yaş grubuna her türlü sağlık hizmetini evde vermeyi hedefliyoruz" diyen Dr. Sivrikaya, " Bunu bir tür aile hekimliği hizmeti gibi düşünebilirsiniz. Evinize gelen doktor size bir saat ayırabiliyor. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Ayrıntılı bir görüşme sonrasında sağlık sorunlarınız mercek altına alınarak çözüm üretilmektedir. Hastanemizin tüm uzman kadrosu ve teknolojik olanakları bu hizmete katkı vermektedir" dedi. Gerektiğinde her türlü tahlil için numunelerin evde alınabildiğini kaydeden Dr. Sivrikaya, "Tahlil sonrası sonuçlar cep telefonunuza gelmektedir. Tüm tetkikler uzmanlarca yorumlanıp raporlanıyor" dedi.



24 SAAT YANINIZDAYIZ

"Günümüzde bir çok sağlık sorunu önlenebilir nedenlere bağlıdır" diyen Dr. Sivrikaya, "Sağlığınızı korumak bizim öncelikli hedefimizdir. Beslenme, egzersiz, uyku, stres yönetimi konusunda 24 saat yanınızdayız. Tansiyonunuzu, ateşinizi, nabzınızı, oksijen satürasyonunuzu, kan şekerinizi 24 saat izleyebiliyoruz. Teknolojimiz tüm sağlık verilerinizi cep telefonunuzdan sistemimize aktarabilmektedir. Yaşamınızın her döneminde sağlıklı olmanız, sağlıklı büyümeniz, sağlıklı yaşlanmanız, bağımsız ve aktif bir yaşlılık sürdürmeniz için hep yanınızda olacağız" dedi.

