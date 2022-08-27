Hamilelerde diş sağlığı önemsenmeli

Diş Hekimi Eren Alayvaz herkeste ve her yaşta olduğu gibi hamilelik döneminde de ağız ve diş sağlığı bakımının önemli olduğunu belirterek, bu dönemde ağız ve diş sağlığının nasıl olması gerektiği ile ilgili olarak bilgiler verdi.



AŞIRI HASSASİYET OLUŞUYOR

Hamilelik döneminde diş etlerinde tahrişlere karşı aşırı hassasiyet oluştuğunu belirten Dt. Eren Alayvaz, "Hamilelikte yaygın olarak gebelik tümörleri olarak bilinen diş eti iltihabı çok sık görülebilmektedir. Dişeti iltihabı genellikle gebeliğin ikinci ayında başlar ve sekizinci ayda en üst düzeye ulaşır ve doğumdan sonra kendiliğinden iyileşir. Genellikle hamilelikte diş çürümelerinin arttığı bilinmektedir. Dişler ağrılıdır ve diş kayıpları görülebilir. Bulantı ve kusma gebeliklerin yüzde 70'inde görülür. Kusma ağız hijyenini olumsuz etkileyebilir veya mine tabakasında aşınmaya neden olabilir" dedi. "Diş hekimlerince yapılacak işlemlerin çoğu anne ve bebeğin maruz kalacağı stresler açısından ilk üç ay ve son üç ayda önemli" diyen Dt. Alayvaz, "İlk trimesterde etkili diş tedavisinden kaçınılmalı. Bu dönem organogenez aşaması olduğu için hassas bir dönemdir. Gereksiz müdahaleler düşüğe neden olabilir. Ancak ağrının olduğu veya herhangi bir müdahalenin daha fazla zarar vermeyeceği durumlarda acil tedavi gerekir" dedi.



İKİNCİ TRİMESTER UYGUN OLUR

Dt. Alayvaz şöyle konuştu: "Bu durumda diş çekimi ve kanal tedavisi yapılabilir. Diş çekimi, dolgu, kanal tedavisi gibi gebeliğin sonuna ertelendiği takdirde tehlikeli olabilecek birçok tedavinin yapılması için ikinci trimester uygundur. Üçüncü trimesterde çok zorunlu haller dışında tedavi önerilmez."

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