Mucizenin adı kök hücre tedavisi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Çalış, kök hücre tedavisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Kök hücre tedavisinin ciltte iyileşmeyen yara ve yara izleri başta olmak üzere kozmetik olarak da cildi gençleştirici etkisi olduğunu belirten Prof. Dr. Funda Çalış, "Yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan kuruluk ve elastikiyet kaybını ortadan kaldırır. Sadece yüzde değil, gençleştirmek için ellerde ve boyunda da kullanılmaktadır" dedi.



BAŞKA HÜCRELERE DÖNÜŞEBİLİYOR

"Kök hücre çoğalarak kendi kendini yenileyebilen ya da başka hücrelere dönüşebilen özel bir hücre tipi olarak tanımlanabilir" diyen Prof. Dr. Funda Çalış, "Anne karnındaki fetüste var olan kök hücreler olduğu gibi doğumdan sonra ölünceye kadar devam eden yetişkin tipi kök hücreler de mevcut. Her ikisinin ortak özelliği başka hücrelere dönüşebilme yeteneği. Fetüstekiler var olan tüm hücrelere dönüşebilen kök hücreler iken yetişkinliktekiler sadece belli başlı hücrelere dönüşebiliyor" dedi.



YAĞ DOKUSUNU BULDULAR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Çalış, yetişkinlikteki kök hücrelerin nereden elde edildiğini anlattı: "Hem kolay hem de miktar olarak fazla kök hücrenin elde edilebileceği yer yağ dokusu. Önceki yıllarda kök hücrenin elde edilebildiği tek yer kalça kemiğinin olduğu yerdeki kemik iliği olduğu düşünülüyordu. Aslında kök hücreler omurlardan, kaslardan, deriden ve kandan da elde edilebilir ancak bu elde edilen kök hücreler miktar olarak oldukça azdır ve işe yaraması beklenemez. Araştırmacılar hem kolay hem de miktar olarak çok daha fazla kök hücrenin elde edilebileceği yer olan yağ dokusunu bulmuşlar. 15 ila 20 dakika içinde kök hücreler elde edilebiliyor. Uyutulma ve enjeksiyon işlemini de hesaba katarsak uygulama en fazla 45 dakika sürmektedir."



EKLEM SAĞLIĞI TEDAVİSİ İÇİN

Kök hücrelerin kıkırdak hücrelerine dönüşme yeteneğine sahip olduğunu anlatan Prof. Dr. Çalış, "Bu durum kıkırdak hasarına yol açan kireçlenme gibi eklem rahatsızlıklarında oldukça işe yarıyor. Diz, kalça veya omuz eklemi sorunlarında oldukça sık kullanılır. Günümüzde eklem sağlığı için en iyi tedavi seçeneği kök hücre tedavisi olarak bildirilir" dedi.

HIZLI IYILESME SAĞLIYOR

"TENDON dediğimiz kas kirişlerinin tüm hasarlarında kök hücre tedavisi çok işe yarıyor" diyen Prof. Dr. Funda Çalış, "Bu kirişler bir kez koptu mu ameliyat olsa bile eski sağlam haline dönmesi oldukça zor.



MENİSKÜS TEDAVİSİ

Kök hücre tedavisi bu iyileşmeyi hızlandırıyor, kirişin eski haline dönmesine yardımcı oluyor. Eski yıllarda menisküsün diz eklemi için olan önemi bilinmiyordu, hasarlandığında çıkarılıyordu (menisektomi). Ancak bu işlemin eklem hasarını artırdığı görülünce mevcut tedaviler artık doğal işlevini eski haline getirmek için yaralı menisküsü yenilemeye, onarmaya veya değiştirmeye odaklanmıştır. Yaralanmış olan menisküsü onaran tedavilerin başında kök hücre gelmektedir. Dolayısıyla menisküs yaralanması kök hücrenin en fazla kullanıldığı alanlardan biri" diye konuştu.