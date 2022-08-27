Obezite sosyal problemlere yol açabilir

Anadolu Cerrahi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Sipahi, obezitenin hipertansiyon, kalp hastalıkları, diyabet, eklem hastalıkları, bazı kanserlere zemin hazırlayan bir hastalık olduğunu belirterek, "Obezite ciddi hastalıklara zemin hazırlamasının yanı sıra sosyal sıkıntılara da sebep olmaktadır. Empati düşüncesinin az olduğu toplumlarda sosyal sıkıntılar çok daha fazla görülmektedir" dedi.





SIKLIKLA GÖRÜLÜYOR

Vücut yağ oranının aşırı fazlalığı olarak tanımlanabilen obezitenin tüm dünyada yaygın alarak görülen bir hastalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Mesut Sipahi, "Maalesef ülkemiz, obezite görülme sıklığı açısından dünyada üst sıralarda yer almaktadır. Hipertansiyon, kalp hastalıkları, diyabet, eklem hastalıkları, bazı kanserlere zemin hazırlayan bir hastalıktır" dedi. Obezitenin kronik hastalıklara sebep olduğu gibi bazı sosyal problemlere de yol açabildiğini ifade eden Doç. Dr. Sipahi, "Yakın arkadaşlıklarında kendi karakterlerini ifade edecek yeterli fırsat elde ettikleri için pek sorun yaşamamaktadırlar. Tabi ki herkesi sosyal çevresi farklı olduğundan dolayı tüm problemleri tüm obezite hastaları yaşamıyor elbette ama en sık karşılaşılan sıkıntılardan birisi yeni arkadaşlıklar kurmada zorluk olarak ortaya çıkmaktadır. Ana sebebi alay edilme endişesidir ki maalesef bu durum zaman zaman da gerçekleşmekte" dedi.



SOSYAL YAŞAMI ETKİLER

Doç. Dr. Sipahi şöyle konuştu: "Güvendiği küçük bir arkadaş çevresinde hapsolmuş gibi hissedebilirler. Bu sıkışmışlık okul ve iş hayatını olumsuz etkileyebilir. Maalesef bazı durumlarda eğitim ve iş yaşantısının bitmesine dahi neden olabilmektedir.