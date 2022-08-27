Sağlık turizminde ülke ciromuz giderek artıyor

SAĞLIK Turizmi Geliştirme Merkezi (SATUGEM) Kurucusu ve Genel Koordinatörü Cemaleddin Saraç Türkiye'nin kaliteli hizmet altyapısı, ileri teknolojili sistemleri, alanında uzman hekimleri ile sağlık turizminde önde gelen ülkelerden biri haline geldiğini söyledi.

ÇOK TERCİH EDİLİYOR

Obezite cerrahisinden organ nakline, estetik operasyonlardan saç ekimine kadar pek çok sağlık hizmetinde yabancıların Türkiye'yi tercih ettiğini kaydeden Cemaleddin Saraç, "2022 yılının ilk çeyreğindeki verilere göre sağlık turizmi için resmi olarak 300 bine yakın kişi Türkiye'yi tercih etti. Yıl sonuna kadar 4 milyar dolarlık ciroya ulaşması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021 yılında sağlık turizmi için Türkiye'ye yaklaşık 650 bin kişi geldi ve 1 milyar 200 milyon dolarlık harcama yaptı. 2023 yılında sağlık turizmi ülke ciromuzun 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor" diye konuştu.

ALTYAPISI SAĞLAM

Türkiye'nin sağlık altyapısı, hekim deneyiminin kuvvetli olması, sağlık hizmeti maliyetlerinin dövize oranla giderek daha ucuz hale gelmesi, coğrafi konum, ortalama 3 saatlik uçuş mesafesi olması, tatil bölgelerinin ülkemizde çok fazla ve çeşitli olması sağlık turizmi açısından tercih sebebi olduğunu kaydeden Saraç, "Şu an İstanbul ve Antalya bu aşamada hızlı bir ilerleme kaydediyor. İzmir bu anlamda 3'üncü sırada yer alıyor. Türkiye çok yakında sağlık turizmi pastasından daha fazla pay alır hale gelecektir" ifadelerinde bulundu.