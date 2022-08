Yumurtalık kisti olanlar bunlara dikkat!

Batı Anadolu Central Hospital'dan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neslihan Gürbüz, Polikistik Over Sendromu'na yönelik beslenme tavsiyelerinde bulundu. Polikistik Over Sendromunun (PKOS) üreme çağındaki her dört kadından birinde bulunduğunu belirten Op. Dr. Gürbüz, "PKOS'ta tıbbi tedavi ile beraber beslenme tedavisi olmaz ise başarılı olmak mümkün değildir. PKOS'ta insülin direnci artar ve kilo alımı olur. Bunlarla beraber yumurtlama düzeni bozulur. Hormonal denge bozulur. Kilo alımı artar ve bu bir kısır döngü hâlini alır. İyi beslenmek fiziksel olarak aktif olmak ideal kiloda olmak veya şişman iseniz ideal kilonuza düşmek PKOS semptomlarının düzelmesini sağlayacaktır" dedi.



DİYET TEDAVİSİ YAPILMALI

Peki diyet tedavisi sürecinde neler yapılmalı?

● Düşük glisemik indeksli besinler tüketilmelidir.

● Glisemik indeksi düşük sebze meyveler, bakliyat çeşitleri, kepekli tahıllar, yağsız protein kaynakları ve posalı besinler tüketilmelidir.

● Açlık krizlerini azaltmak ve vücudun yağlanmasını engellemek için 2.5-3 saat aralarla beslenilmelidir. Sık sık ve ara ara beslenilmelidir.

● Öğün miktarı azaltılmalıdır.

● Kahvaltı öğünü zengin akşam öğünü ise hafif olmalıdır.

● Kahvaltıda yumurta, süt ve peynir çeşitleri gibi protein kaynaklarının yenilmesine çok dikkat edilmelidir.

● Öğlen ve akşam yemeklerinde sebze yemekleri bol salata tercih edilmelidir.

● Et yemekleri, köfte, balık, tavuk öğle yemeğine dahil edilir.

● Ara öğünde 1 kase yoğurt ya da 1 meyve yiyebilirsiniz.

● Birkaç adet badem ya da ceviz de, yine ara öğünlerde tüketebilirsiniz.

