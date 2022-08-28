Üzüntü hali menopoz belirtisi olabilir

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özge Şehirli Kıncı, depresyon, üzüntü hali, uykuya dalmada sorun ve sıcak basmalarının menopoz döneminin göstergesi olabileceğini kaydetti. Op. Dr. Özge Şehirli Kıncı, yumurtlamanın bittiği ve yumurtalıklardan östrojen ve progesteron hormonlarının üretiminin durduğu menopoz döneminin ortalama yaşının 45-55 yaş arasında olmasının beklendiğini söyledi. 1 yıl adet görülmeyen dönemden itibaren menopozun başlamış kabul edildiğini belirten Op. Dr. Kıncı, ileri yaşlardaki kadınların adet dönemlerinin eskisinden daha uzun aralıklarla olduğu zaman menopoza geçiş aşamasında olabileceklerini vurguladı ve "Adet kanamalarınız eskisinden daha kısa sürmeye başlamış ve miktarı azalmışsa, birkaç ay adet rötarınız oluyorsa, ateş basması veya depresyon gibi belirtiler başladıysa menopoz dönemine geçiş aşamasında olduğunuzu söyleyebiliriz" dedi.



YILLIK MUAYENE ÖNEMLİ

Op. Dr. Özge Şehirli Kıncı, her kadının yıllık rutin muayeneye mutlaka gitmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: "Menopoz özelinde, 45 yaş ve üstünde acilen hekime gelmenizi gerektiren bir durum yoktur. 1 yıl boyunca adet görmediyseniz menopozdasınızdır. Ama 3 haftadan sık aralıklarla adet görüyorsanız, âdet kanamalarınız normalden daha fazlaysa, ara kanamalar, lekelenmeler oluyorsa, 1 yıldan uzun süre adetten kesilmiş olmanıza rağmen kanamalar ya da lekelenmeler tekrar başladıysa lütfen hemen kadın doğum uzmanınıza başvurun."



STANDART REÇETESİ YOK

OP. Dr. Kıncı, menopoz sürecinde uygulanabilecek tedaviler ile ilgili, kişiye özel hormonal tedaviler, antidepresanlar, vajinal östrojen tedavileri ve gıda takviyeleri uyguladıklarını söyledi. Kıncı, "Unutmayın ki, hastalık yoktur, hasta vardır. Hiçbir tedavi standart reçetelerle oluşturulmaz, her kadına bireysel olarak sıfırdan değerlendirme yapılır. O yüzden lütfen hekiminize danışmayı ve kontrollerinizi olmayı ihtimal etmeyin" dedi.

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