Vücudunuzun ihtiyacı mineralli besinler

Mevsim farklılıklarının beslenmeyi etkilediğini ve insanların kış aylarında ısınmak için daha yağlı ve kalori değeri yüksek besinlere yöneldiğini belirten Diyetisyen Hale Cemile Üyüt, sıcak havaların ise, düzensiz ve sağlıksız beslenme ile birçok hastalığı da beraberinde getirdiğini söyledi. Özellikle sıcak havalarda vücudun ihtiyacı olan vitaminlerin değişiklik gösterdiğini vurguladı.



TATLI YERİNE DONDURMA

"Bu dönemlerde özellikle vitamin değeri yüksek olan balık, zeytinyağlı sebze, meyve ve salata çeşitleri tüketmemiz sağlığımız için en doğru seçimdir" diyen Üyüt, "Ayrıca sıcak ile birlikte terleme oranı arttığı için elektrolit dengesini sağlayacak yoğurt, ayran, cacık, maden suyu tüketimi de unutulmamalıdır. Kan şekerinin hızla yükselip, hızla düşmesine sebep olan yağlı, şekerli, ağır tatlılar yerine dondurma veya sütlü tatlılar tüketilmeli" şeklinde konuştu.



BAĞIŞIKLIK DOSTU GIDALARI TÜKETİN

Yaz aylarında günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmeye özen göstermek gerektiğini belirten Diyetisyen Hale Cemile Üyüt, "Sebze ve meyveler sahip oldukları antioksidanlar (A, C, E vitaminleri, folik asit gibi vitaminler, selenyum gibi mineraller, oligosakkaritler ve bazı fenolik bileşikler) sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirirler ve hastalıklara karşı vücut direncini artırırlar" diye konuştu.

SUSAMAYI BEKLEMEDEN SIVI ALIMI YAPMALISINIZ

HALE Cemile Üyüt, "Vücudumuzdan sıvı kaybı; ter, solunum, dışkı ve idrar ile olur. Vücudumuzun günlük sıvı ihtiyacı ortalama 2,5 litredir. Susamayı beklemeden su tüketin, mutlaka düzenli su için. Su tüketmek zor geliyorsa içine bir iki damla meyve suyu veya taze meyve parçaları, nane, limon ekleyin. Soğuk bitki çayları, şekersiz olarak meyvenin kendi tadıyla pişmiş kompostolar, limonata, ayran, maden suyu en doğru seçimlerdir" diye konuştu.

SARIMSAK HER YEMEKTE OLMALI

MAYDANOZ, kuşburnu, yeşilbiber, çilek, limon, enginar içlerinde yüksek miktarda C vitamini; zeytinyağı, ceviz, badem, fındık ve türevleri E vitamini; domates, brokoli, bal kabağı gibi sebzeler ise bir A vitamini türevi olan "Beta Karoten" içeriyor. Bu nedenle bu sebze ve meyveleri mutfağımızdan eksik etmememiz gerektiğini hatırlatan Üyüt, "Sarımsak sadece yemeklerimizin vazgeçilmez bir lezzeti olarak değil; yaz aylarında en başta tüketilmesi gereken bir besindir" dedi.