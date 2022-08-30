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Haberler Sağlık Bir araştırma çay içenlerin ölüm riskinin düşük olduğunu ortaya koydu

Bir araştırma çay içenlerin ölüm riskinin düşük olduğunu ortaya koydu

UK Biobank'tan elde edilen veriler, günde iki veya daha fazla fincan siyah çay içen kişilerin ölüm riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor. Bilim insanları elde ettikleri sonuçları dün basın bülteniyle açıklayarak 'her gün en az iki defa çay içen kişilerin ölüm riskinin yüzde 9 ila yüzde 13 daha düşük olduğunu' duyurdu.

DHA

30.08.2022, 17:06

Bir araştırma çay içenlerin ölüm riskinin düşük olduğunu ortaya koydu

Bilimsel çalışma, 2006-2010 tarihlerinde çayı çok tüketen İngilizler arasında yapıldı ve çalışmaya katılan yaklaşık 500 bin kişi, 11 yıl boyunca takip edildi.

ABD'nin Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden (NIH) bilim insanları, 2006-2010 tarihleri arasında, İngiltere'nin 'Biobank' veri bankasını kullanarak 40 ila 69 yaş aralığındaki 498 bin 43 kişiye anket yoluyla 'çay içme alışkanlıklarını' sordu. Ankete cevap verenler, 2022 yılına kadar takip edildi.

Bilim insanları elde ettikleri sonuçları dün basın bülteniyle açıklayarak 'her gün en az iki defa çay içen kişilerin ölüm riskinin yüzde 9 ila yüzde 13 daha düşük olduğunu' duyurdu.

çalışmaya katılanların yüzde 89'u siyah çay içiyor

Bilimsel çalışmanın bulguları Annals of Internal Medicine'de yayınladı.

"Kafein metabolizmasındaki genetik çeşitlilikten bağımsız olarak, günde 2 veya daha fazla çay içenler arasında; daha yüksek çay alımıyla daha düşük ölüm riski ilişkilendirildi. Bu bulgular, daha yüksek alım seviyelerinde bile çayın sağlıklı bir diyetin parçası olabileceğini düşündürmektedir."

Bulgular, kişinin çayına süt veya şeker ekleyip eklemediğine veya tercih ettiği sıcaklığın ne olduğuna bakılmaksızın sonucun aynı olduğunu gösterdi. Daha önceki çalışmaların, yeşil çay içen Asya bölgesine yöneldiğini belirten bilim insanları, bu çalışmaya katılanların yüzde 89'unun siyah çay çeşitlerini içtiğini vurguladı.

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