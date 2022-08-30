Çay ve kahve su ihtiyacını artırır

Uzman Diyetisyen Çisem Gündüz, "Vücudun su ihtiyacını çay ve kahveyle karşılamak büyük hatadır. Ayrıca meyve tüketiminde aşırıya kaçmamak, ağır yemeklerden uzak durmak ve sofrada mevsime uygun bir sebze yemeği bulundurmak gerekli" dedi. Gündüz, "Kaybedilen sıvının ve elektrolitlerin dengeye gelmesi için kilo başına 300 ml su ihtiyacı doğuyor. Su tüketimi konusunda en büyük hata ise suyun yerine özellikle çay ve kahve gibi başka sıvılar koymak. Çay ve kahve su ihtiyacını karşılamak yerine su tutulmasına neden olduğu için vücudun sıvı ihtiyacını artırır" dedi. Ağır yemeklerin sindirim ve kalp damar hastalıklarına yol açtığını belirten Gündüz, "Kızartma ve kavurmalar yerine zeytinyağlı serin ve fit alternatifler seçmeye çalışın. Dolabınızda mevsime uygun mutlaka bir sebze yemeğiniz olsun. Sebze yemeklerine ek alternatif soğuk çorbalar ve tahıllı salatalar da seçebileceğiniz hafif lezzetler arasında" diye konuştu.



MEYVE YEMEDE AŞIRIYA KAÇMAYIN

Diyetisyen Çisem Gündüz, "İncir, üzüm, kavun, karpuz derken yazın hem lezzetli hem de glisemik indeksi yüksek meyveler tüm tezgahlarda yerini alıyor. Sağlıklı beslenirken bu meyveleri tüketmek elbette ki yasaklı değil, ancak özellikle diyabet hastalarının meyve seçimlerine ve tükettikleri miktara çok dikkat etmelerinde fayda var. Sağlıklı kişilerin için meyve tüketim miktarının kadınlarda 2, erkeklerde 3 porsiyondur" ifadelerini kullandı.

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