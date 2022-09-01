Migren ağrısına doğal çözümler

Baş ağrısı şeklinde ifade edilen migren hastalığı, kişinin konforunu oldukça düşürüyor. Rahatsızlığın yiyecek ve içeceklerle bağlantılı olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, koruyucu katkı maddesi içermeyen migren ataklarını önleyecek doğal tarifler hazırladı.

İKİNCİ BEYİN BAĞIRSAK

Migrenin aslında önlenebileceğini belirten Dr. Onultan, ilaç almak yerine kişilerin yediklerine dikkat ederek, baş ağrısını önlemenin daha anlamlı olduğunu dile getirdi. Bağırsakların vücudu kontrol ettiğini aktaran Dr. Onultan, "O yüzden yiyip içtiklerimiz çok önemli. Her başımız ağrıdığında ilaca sarılmak yerine bazı gıdalardan sakınarak, diyetler oluşturarak migrenin önüne geçebiliriz. Vücutta oluşan ödem ve şişkinlik migreni tetikler. O nedenle ödem yapmayacak gıdaların tüketilmesini öneriyorum" dedi.

ISLENMİS GIDALAR VÜCUDA ZARARLI

SIVI tüketimine dikkat çeken Dr. Onultan, "Paketlenmiş gıdalardan, işlenmiş etten, peynirden, deniz ürününden ve enerji içeceklerinden uzak durun. Sıvı içeriği fazla, magnezyumdan zengin, antioksidan özelliği bulunan yeşillik ağırlıklı beslenin. Baş ağrısının en önemli nedeni sıvı eksikliğidir. Günde 2,5 litre su içmeliyiz. Sıcak havalarda yarım litre daha üzerine koyabiliriz" diye konuştu.

DOGAL VİTAMİN KETEN TOHUMU

İLAÇ yerine doğal yollardan vitamin almanın çok daha önemli olduğunu söyleyen Onultan, "Keten tohumunun antioksidan özelliği bulunuyor. Bu özellik kalp ve beyin damarlarının sağlığını koruyor. Baş ağrısını önlemek için damar sağlığına dikkat etmeliyiz. Sık baş ağrısı çekenler yediklerini not alarak hangi gıdanın baş ağrısı yaptığını bulabilirler" dedi.

ISPANAK BAS AGRISINI AZALTIYOR

Hazırladığı içeceklerdeki ürünlerin migreni tetikleyen alerjenler barındırmadığını söyleyen Dr. Onultan, "Magnezyum oranları yüksek, antioksidan özellikleri var. Vücuttaki bütün damar sistemini rahatlatarak, migreni önlemiş oluyoruz. İçeceklerde koruyucu madde yok, doğal karışımdır. Ispanağın içinde magnezyum bulunuyor. Baş ağrısını önlemek için magnezyum etkilidir" dedi.

HEM FERAHLATICI HEM DE FAYDALI

HAFTADA 2-3 kez baş ağrısı çekenlerin doğal karışımları gün aşırı içilebileceğini belirten Dr. Onultan, "Böyle koruyucu madde olmayan, doğal içecekleri tüketirseniz hem baş ağrısını önlersiniz hem de her baş ağrınızda ilaçlara bağlı kalmazsınız. Ananas, marul ve kereviz magnezyum ile antioksidan zenginidir. Limonun, C vitamini etkisi var ve ferahlatır. Salatalık sıvı içerdiği için önemli" ifadelerini kullandı.