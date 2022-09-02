Gebeler fazla değil dengeli beslenmeli

DİYETİSYEN Fatma Hallaç, gebelik dönemi beslenmesi hakkında anne adaylarına tavsiyelerde bulundu. Hallaç, "Beslenme hamileliğin en önemli parçasıdır. Anne adayları hamilelik sürecinde fazla besin almayı değil, dengeli olarak beslenmeyi tercih etmelidir. Gebelik döneminde yetersiz beslenme, sağlıklı gıdaya ulaşamama; anne ve bebek için ciddi riskler oluşturur" dedi.

AZ AMA SIK BESLENMELİSİNİZ

SABAH bulantıları olan anne adaylarını, besinleri mümkünce azar azar ve sık sık beslenmeleri, yağlı gıdalardan uzak durmaları konusunda uyaran Hallaç, "Her canlının yaşamı için büyük önem taşıyan su, anne adaylarımız için de ciddi önem taşımaktadır. Gebelik sürecinde anne adaylarımızın bol sıvı tüketimi anne ve bebeği bir çok sağlık sıkıntısından korur aynı zamanda gebelikte sıkça görülen kabızlık probleminin de çözülmesinde yardımcı bir etkendir. Yine posalı gıda tüketimini artırmakta kabızlığın giderilmesine yardım eder" dedi. Gebelik döneminde kalsiyumun bebeğin gelişimi için büyük önem taşıdığını da sözlerine ekleyen Hallaç, "Diyetle yeterli miktarda alınmazsa annenin kemiklerindeki kalsiyum bebek tarafından kullanılır. Kalsiyum eksikliği sonucu dişler ve kemikler kolayca kırılabilir ve diş etleri de hasar görebilir" diye konuştu.

SICAKLARDA BOL BOL AYRAN VE SOGUK ÇAY

SICAK havalarda sodyum kaybını önlemek için ayran; potasyum kaybını önlemek için de bol sebze ve meyve tüketilmeli, asitli ve gazlı içecekler yerine süt, ayran, taze sıkılmış meyve suları, soğuk bitki ve meyve çayları tercih edilmelidir. Gün içinde terleme ile birlikte sıvı kaybı da fazla olacağı için her fırsatta su içilmelidir. Bunun dışında yaz aylarında tercih edilen soğuk çorbalar, hem sıvı ihtiyacını karşılar hem de midede yer kaplayarak daha çabuk doygunluk hissi sağlanmasına yardımcı olur.