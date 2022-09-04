20 yaşından sonra kolajen takviyesi şart

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, vücudun yüzde 80'ini oluşturan ve dokuları bir arada tutan kolajenin ciltte, kaslarda, tendonlarda ve kemiklerde bulunan, insan vücudunun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

ÜRETİM ARTIRILABILIR

Kolajen yıkımının 20 yaşından sonra başladığını belirten Nizamoğlu, "Kolajen cilt yapısının sıklaşmasına yardımcı olur, cildin elastik yapısını güçlendirir. Kırışıklıkların daha geç oluşmasını sağlar. Tırnak ve diş sağlığını iyileştirir. Saç sağlığı için de oldukça önemlidir. Saç köklerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur ve saçlarda beyazlaşmanın azalmasına katkıda bulunur. Kemiklerin doğal yapısının oluşturulması, sağlamlığının artırılmasında ve kemik kaybının önlenmesinde önemli görevi vardır. Kolajen, kıkırdak üretimini uyarmaya yardım eden bir proteindir. Kolajen takviyeleri sayesinde eklemdeki ağrı azaltılabilir ve eklem katılığında azalma görülebilir" diye konuştu. Kolajen üretimini artıran besinler hakkında bilgi veren Nizamoğlu, "Protein kaynağı olarak, kırmızı et, tavuk, kemik ve kemik iliği suyu, yumurta, süt ürünleri ve kuru yemişler sayılabilir. Taze sebze ve meyveden zengin beslenme antioksidan alımını artırarak kolajen yıkımını azalttığı için pozitif etki sağlar" dedi.