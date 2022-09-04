Beslenme çantasında neler olmalı?

Uzun süren yaz tatilinden sonra yarın itibari ile okullarda ilk ziller çalmaya başlayacak. Beslenme ve uyku alışkanlıklarının değişeceği bu dönemde okula gidecek olan çocukların günlük enerji ve besin ögesi ihtiyaçlarının karşılanması oldukça önemli. Çünkü sağlıklı ve doğru beslenmenin çocukların okul başarısını artırdığı yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Özellikle 6-12 yaş dönemini kapsayan okul çağı, çocukların bedensel ve zihinsel gelişiminin en yoğun olduğu dönemdir. Bu dönemde çocukların beslenmesine çok dikkat edilmeli ve öğün atlanmamalıdır. Aksi takdire beden ve zihin gelişiminde olumsuzluklar görülebilir. Akıllarda yer alan okulda çocuğum ne yemeli, onun için neler hazırlamalıyım gibi soruları gelin birlikte yanıtlayalım.

KAHVALTININ BAŞARIYLA BİR İLGİSİ VAR

ARAŞTIRMALARA göre güne farklı gruplardan besinler içeren kahvaltıyla başlayan çocukların okul başarısı artmaktadır. Kahvaltı ile güne başlangıç yapan çocukların gün içinde konsantrasyonu, öğrenme kabiliyeti ve enerjisi de daha yüksek olur. Klasik bir benzetme olacak ama arabaya yakıt koymadan çalışmayacağını hepimiz biliyoruz; bu nedenle aç öğrencinin de okulda başarılı olmasını beklemek doğru olmaz. Ayrıca kahvaltı eden çocuklarda obezite görülme oranı da daha azdır. Kahvaltıda yumurta, peynir, zeytin, ekmek, domates, salatalık gibi klasik kahvaltılıklar ile her güne farklı tarifler yapılabilir.

ARA ÖĞÜNLER İÇİN SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR

OKUL döneminde dengeli bir beslenme şekli oluşturabilmek için ikinci adım ise ders aralarında çocukların atıştırabileceği atıştırmalıklara beslenme çantalarında yer vermektir. Hazırlanan beslenme çantasına ders saatlerinin uzunluğuna uygun miktarlarda meyve; kuruyemiş, süt, kefir, ayran, tam tahıllı atıştırmalıklar vb. besinler konulmalıdır. Okulda geçirilen süreye göre 2-3 farklı ara öğün alternatifi beslenme çantasında bulunmalıdır. Meyveler mevsimine uygun seçilmeli ve mümkün olduğunca kabuğu soyulmadan tüketilmelidir. Süt ürünlerinde hazır meyveli olan seçenekler yerine meyvenin kendisi + sade süt, kefir veya yoğurt tercih edilmelidir.

ÖĞLE YEMEKLERİ İÇİN ALTERNATİF: YEMEKHANELER

ÖĞLE saatlerinde günün neredeyse yarısını okulda geçirmiş olan çocukların öğle saatlerinde enerjisi düşebilir. Bu nedenle öğle yemeklerinde doyurucu seçimler yapılmalıdır. Bu seçimlerin sağlıklı alternatiflerden yana yapılması hem kilo kontrolü hem de ders başarısı açısından avantaj sağlar. Çocuklar okul kantinlerinden veya dışardan fast-food ürünler tüketmek yerine, yemekhanede yemek yemeye teşvik edilmelidir. Bu alternatif yoksa termal beslenme çantaları ile okula yemek götürme alışkanlığı kazandırılabilir.

SEBZE YEMEĞİ&NBSP;AKŞAM İÇİN ALTERNATİF

GÜNÜMÜZDE paketli ürünlere ve fast-food gıdalara erişim imkanı çok kolay olduğu için çocuklarda yemek seçme davranışları çok kolay gelişebilmektedir. Özellikle bu yaş gruplarında bu nedenden dolayı sebze tüketiminin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca gün içinde çocukların okulda ve kurslarda sebze yemeği bulma ihtimalleri de oldukça düşüktür. Ancak sebzeler vitamin, mineral ve posa kaynağı olan sağlığımız için oldukça önemli besinlerdir. Bu nedenle akşam yemeği için farklı tarifler deneyerek hazırladığınız hem sağlıklı hem de lezzetli sebze yemekleri ile çocukların sebze tüketimini arttırabilirsiniz.