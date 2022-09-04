Kışlık konserve hazırlarken dikkat! Ölümcül zehirlenmelere yol açabilir

Genellikle yaz mevsiminin sonunda evlerde yapılmaya başlanan konserve işlemi domates, biber, patlıcan gibi sebzelerin kışın da taze bir şekilde tüketilmesini sağlıyor. Konserve yapılırken her gıda ürününün bilinçli şekilde işlenmesi gerekiyor. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, konserve hazırlanırken uyulmayan hijyen koşullarının ölümcül zehirlenme türü olan 'Botulismus'a yol açabileceğini söyleyerek, "Botulismus zehirlenmesine 'clostridium botulinum' adı verilen bir bakterinin toksini neden oluyor. Clostridium botulinum, basınç ve sıcaklığa dayanımı yüksek olan dirençli bir mikroorganizma.