Bebeğinizin dişlerini biberonla çürütmeyin

Yanlış beslenmenin çürük oluşumlarına yol açtığını belirten Pedodonti Uzmanı Dt. Zeynep Başak Yılmaz, "Öncelikle anne sütü de dahil her tür besinin eğer dişler fırçalanmazsa çürük yaptığı unutulmamalıdır. Özellikle bebeklerin gece beslenmesi, biberona şeker, bal, pekmez gibi tatlandırıcıların katılması, emziğin tatlandırılması, bebeğinizin dişlerinde çürük oluşma ihtimalini ve hızını artırır" dedi. Çocukların dişlerinin erken yaşta çürümesi ve 'biberon çürüğü' denilen tablo hakkında bilgi veren Yılmaz, "Bebeklik döneminde biberonla verilen sütün şekerli gıdalarla tatlandırılmasından uzak durun" diyerek ailelere uyarılarda bulundu.



MEYVELİ YOĞURDA DİKKAT

UZM. Dt. Zeynep Başak Yılmaz, okul öncesi ve okul çağındaki çocukların beslenmesinde dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle anlattı: "Şekerli, yapışkan çikolata benzeri veya asitli yiyecek ve içeceklerin olabildiğince azaltılması gerekir. Elbette bu yiyecekler tamamen kısıtlanamayacağından ana öğünlerin hemen ardından verilmesi ve daha sonra dişlerin fırçalanması önemlidir. Unutulmamalı ki çürüğe zemin hazırlayan her gıdanın tadı şekerli değildir. İçeriğinde karbonhidrat oranı yüksek olan her besin çürüğe yol açabilir. Nişastalılar, işlenmiş gıdalar, kraker, cips, cornflakes gibi hazır paketli yiyecekler, tam tahıllı olmayan ekmekler çürüğe zemin hazırlar."

DİĞER