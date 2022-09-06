Sıcaklıkların düşüşü depresyonu tetikliyor

MEVSİMSEL depresyonun sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkabileceğini belirten Uzm. Klinik Psikolog Selin Küçük, "Sonbaharda zayıflayan güneş ışınları mutluluk hormonunun salgılanmasını azaltır, uyku hormonunun üretimini artırır, bu artış ve azalış beyin kimyasının değişmesine, buna bağlı olarak da depresyona yol açabilir" dedi. Küçük, "Havadaki ani değişimler sonucunda: depresyon, aşırı duygusallık, hassaslık veya çatışmaya meyilli olma durumu, yorgunluk hali, eklem ve baş ağrıları, uykuya dalmada problemler veya aşırı uyuma, yeme değişimleri gibi kişiden kişiye farklılık gösteren durumlar ortaya çıkabiliyor" diye konuştu.

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