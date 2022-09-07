Obezite kanser riskini artırıyor

Obezitenin meme kanseri riski ile bağlantılı olduğunu ve ihtimali artırdığını dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, "Hastalığın nedenleri ve tedavisine yönelik araştırmalarda, beslenmenin hem kanser gelişiminde hem de tekrarlama riskinde artışa neden oluyor" ifadelerini kullandı.

İŞTAH DENGESİ ZORLUYOR

Meme kanserinin gelişiminde risk faktörlerinden biri olarak gösterilen şişmanlığın östrojen seviyesini etkilediğinin düşünüldüğünü belirten Akgül, meme kanseri tedavisi sırasında fiziksel aktivitenin azalması, yorgunlukla birlikte gelen hareketsizlik ve besin tüketiminin artışı gibi nedenlerin iştah dengesini bozduğuna işaret etti. Meme kanseri tedavisi sürecinde kilo artışı, yaşam kalitesinin olumsuz etkilediğini dile getiren Gizem Akgül, "Bu nedenle meme kanseri tedavisi gören kadınlarda yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanarak fiziksel aktiviteye yer verilmesi, şişmanlığın önlenmesi ve kilo kontrolü; meme kanserinin tekrarlanma riskinin azalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca bu sayede hastanın yaşam kalitesinin artıyor ve diğer kronik hastalıkların gelişimi riskinin de düşüyor" ifadelerini kullandı.

BALIK SAĞLIKLI BİR BESİN KAYNAĞI

BAĞIŞIKLIK sistemi için önem taşıyan omega- 3 yağ asitlerinden EPA ve DHA içeriği yüksek somon, sardalya ve uskumru gibi balıkların tüketiminin de meme kanserini azalttığına dair araştırmalar olduğunu ifade eden Gizem Akgül, buna karşın alkol tüketiminin de riski artırdığını kaydetti.

FİTOÖSTROJEN SAĞLAYAN BESİNLERDEN YARARLANIN

SOYA, keten tohumu, baklagiller, çay, ıspanak ve meyvelerde bulunan fitoöstrojenin kansere karşı koruduğunu ayrıca menopoz dönemindeki olumsuz semptomların azalmasına yardımcı olduğunu kaydeden Gizem Akgül, "Ayrıca sarımsak bileşiklerinin meme kanserine karşı koruyucu etki gösterdiği biliniyor. Sarımsağa özel kokusunu ve lezzetini veren allisin sağlık açısından önemli yere sahiptir" dedi.

EKMEĞİNİZ TAM TAHILLI OLSUN

TAM tahıllar olarak adlandırılan işlenmemiş buğday, yulaf, çavdar, kepekli pirinç gibi besinlerin posa, vitamin ve mineral bakımından zengin olduğunu söyleyen Akgül, "Tam tahıl tüketiminin meme kanseri riskini düşürdüğünü gösteren çalışmalar bulunuyor. Beyaz un yerine tam tahıllı ekmekler tercih edilmeli" diye konuştu.

BEYAZ UN VE ŞEKERDEN KAÇINMALISINIZ

Yüksek glisemik indeksi olan gıdaların sıklıkla tüketiminin de meme kanseri riskini artırabileceğini söyleyen Gizem Akgül, "Beyaz un, şeker, reçel, cips, makarna gibi saflaştırılmış ürünlerin glisemik indeksi yüksektir. Düşük glisemik indeksi olan besinler, daha uzun süre tokluk ve daha iyi bir iştah kontrolü sağlar" dedi.

MEYVE VE SEBZE

Balık sağlıklı bir besin kaynağı kanserden koruyor

Meyve ve sebzelerin içerdikleri posa, antioksidanlar, mineral ve vitaminler ve filavonoidler ile kansere karşı koruyucu etki gösterdiğini belirten Akgül, yapılan bir çalışmanın sebzeden zengin beslenme şeklinin kanser riskini düşürdüğünü gösterdiğini, beslenme planına eklenecek 100 gram sebzenin de kanser gelişimini yüzde 14 azalttığını söyledi.