Sağlıkta sosyal medyaya dikkat!

Sağlık denince ilk akla ciddiyet ve doğruluk gelir. Sağlık, gidilecek bir sağlık kuruluşunun ve hekiminin vereceği her karara inanılması gereken bir iştir. Yapılacak küçücük bir hatanın telafisinin olmadığı, yapılan teşhis veya tedavide asla ihmalin olmayacağı bir meslek dalıdır. Maddi ölçüsü olmasa da, ne yazık ki artık sağlıkta önce maddiyatın ön plana çıktığı, ekonomik bir ortamda yaşanıyor. Bu sistem devlette de özelde de aynı. İşin içine para girince rekabet ortamı ister istemez kendiliğinden oluyor. Böyle bir ortamda günümüzde bu rekabeti biraz artırmak, daha fazla hasta bakmak veya daha fazla ameliyat yapmak için de bir takım asılsız ve de halkı yanlış yönlendirecek bir takım haber ve tanıtımlar aldı başını gidiyor.

YANILTICI TANITIMLAR

Özelikle de sağlık ilan ve haberlerinde abartı, yanıltıcı duyurular hem hastayı, hem de sağlık kuruluşlarını zorda bırakır. En önemlisi ise hastayı yanıltmak ve aslı astarı olmayan tedavi işlemlerinin yapılmış gibi görüntülerini yayınlamak, özelikle de cilt altı işlemlerinin yapılacağı ameliyathanesi olmadan yapılan operasyonların hazır görsellerle destekli sosyal medyada tanıtımları aslında haksız ve de yanıltıcı tanıtımlardır. Bu tür sağlık haberleri ve tanıtımları işini ciddi yapan hastanelerimizi de zan altında bırakabilir. Bu tür haber ve tanıtımların hekimin kendi yorumu ve bilgisi dahilinde yapılması, yapılan haber ve reklamların kesinlikle Sağlık Bakanlığı ve de Sağlık İl Müdürlükleri denetiminde, izinli sağlık kuruluşlarından alınan haberlerin olması, bu haberlerin halkı yanıltmayacak, korkutmayacak, telaşa meydan bırakmayacak uyarı niteliğinde olması gerekir. Yol gösterici, halkın anlayacağı dilden olan kesinlikle yanıltıcı yönü ve de yönlendirici tarafı olmayan haber ve ilanların olmasına özen gösterilmeli.

AVRUPA'DA İLK TERCİH İZMİR

Has Ajans ve ekibi 33 yıldır yetkili hastanelerin ve hekimlerin haberlerini yaparken de buna özenle dikkat ederiz. Her ay düzenli olarak hastanelerimizin, doktorlarımızın kendi anlatımı ile haberin özüne dokunmadan okuyucunun da anlayacağı dilden tamamen yapılan işlemleri veya olası hastalıkları önleyici haberlerle insanların daha sağlıklı yaşamalarına katkı sunacak, hastalıklara yakalanmadan önleyici tedbirleri içeren haber ve görsellerle bu işi ahlaki bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Avrupa'nın bir çok ülkesinden insanların her türlü ameliyatlarında ilk tercihlerinin ülkemiz olduğunu biliyoruz. İzmir`deki hastanelerimizin kalitesini hiç tartışmaya gerek bile görmüyorum. Geçtiğimiz hafta bu köşede iki önemli haberi birden sizlerle paylaştım. Bunlardan biri kadın bir hastadan 30 kiloluk dev bir kitle başarıyla ameliyat edildi. İkincisi Alman kalp profesörü geçirdiği kalp krizi sonucu yine İzmir'deki özel bir hastanemizde sağlığına kavuştu. Bizler bu gelişmeleri önce kendi halkımıza doğru haberlerle duyurmakla mükellefiz. Tabiİ ki işin ucunda ticaret ve kazanç var ama ahlaki ve de halkı doğru bilgilendirme gibi bir görevimiz de var. Biz Has Ajans olarak bu bilinç ve sorumlulukla işimizi doğru yapmaya gayret gösteriyoruz.