C vitamini almak için yemeklerde roka tüketin

YEŞİL yapraklı, acımsı bir tada sahip olan roka, C vitamini açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu iyi bilinen vitamin, rokada büyük miktarlarda bulunur ve bağışıklık sisteminize ekstra bir destek vererek sağlığın korunmasına yardımcı olur. Roka ayrıca, bağışıklık sisteminin savunmasını destekleyen birçok minerali de barındırır. Bu faydalı otu salatalarınızda ve yemeklerinizde bolca kullanabilirsiniz

SARIMSAGI ÇİG TÜKETMEK BÜNYE İÇİN DAHA FAYDALI

SARIMSAĞIN nasıl tüketildiğinin önemli bir konu olduğunu ifade eden uzmanlar, "Sarımsak çiğ olarak tüketilebileceği gibi pişirilerek de tüketilebilir. Fakat çiğ tüketildiğinde vücudumuz için daha etkili olmaktadır. Ayrıca sarımsak yutularak ya da ezilerek tüketilebilir. Eğer ezilerek tüketilecekse ezdikten veya kestikten sonra 2-3 dakika bekleyip sonra tüketilmesi, sarımsaktan daha fazla faydalanılabilmesi açısından önemlidir" önerisinde bulunuyor. Sarımsağın uzun süreli pişirilmemesini de uyaran uzmanlar, "Pişirildiğinde içeriğindeki besin öğelerinde azalma olmaktadır. Yemeklere, yemek piştikten sonra eklenerek besin öğesi kaybı önlenebilir. Eğer kötü kokusundan ötürü tüketilemiyorsa süt ile tüketilmesi önerilmektedir"

SİFA DEPOSU SAMANDAG BİBERİ HER DERDE DEVA

HATAY'DA yetiştirilen Samandağ biberi, özellikle vücutta yağ yakıcı etkisinden dolayı kilo vermeye olan katkısı sebebiyle yoğun talep görüyor. Lif içeriği yüksek olduğundan dolayı kabızlığa iyi gelirken, antioksidan içeriği sayesiyle de kalp hastalıklarından birçok kanser türünde önleyici etki gösteriyor. C vitamini katkısı da veren Samandağ biberi, özellikle soğuk kış aylarında grip nezle gibi hastalıkların başlangıcında iyileştirici özelliğe sahiptir. Samandağ biberini normal sağlıklı bir bireyin günde 3 tane mutlaka tüketmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, böylece kişinin metabolizması hızlandığını fakat 3 tane tüketirken mutlaka spor yapılması gerektiğini hatırlatıyor.