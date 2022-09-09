Okuldaki başarının sırrı çocuğun beslenmesinde

OKULLARIN açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin beden sağlığı ve bağışıklığı için beslenme biçimlerinin önemi gündeme geldi.

Diyetisyen Gökçen Efe Aydın güne erken saatlerden başlayan çocukların gelişimi ve ders başarıları için kahvaltının önemine dikkat çekerek, "En çok atlanan öğün olan kahvaltının günün başlangıç öğünü olması nedeni ile ebeveynler tarafından hazırlanması gerekir. Ebeveynler bu sorumluluğu yerine getirmeli ve çocuklara kahvaltı etme alışkanlığı kazandırılmalıdır. Bu noktada uğraş verici, maliyetli ve çok çeşitli kahvaltı sofraları yerine besin değeri yüksek klasik kahvaltı tercih edilmeli ve kahvaltının vazgeçilmezi yumurta olmalıdır. Doğru ve dengeli beslenme okul başarısını da getirmektedir" dedi.