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Haberler Sağlık İncir ve nane akciğeri temizliyor

İncir ve nane akciğeri temizliyor

12.9.2022

İncir ve nane akciğeri temizliyor

İNCİRİN bin bir derde deva olduğunu biliyoruz. Adeta mucize bir meyve. Öte yandan nane ise incir ile yenildiğinde akciğeri temizliyor. Ayrıca siroz ve sarılık hastalarına da şifa oluyor.

KURU ÜZÜM YORGUNLUGA BİRE BİR
KURU üzüm safrayı açarak balgamı keser, sinirleri yatıştırır ve yorgunluğu giderir. Kaygıyı da uzaklaştıran kuru üzüm, kan yapıcı özelliğiyle de biliniyor

BOY UZATAN MUHTESEM KÜR
GÜN içinde 5 kuru kayısı, 2 kuru incir ve bir avuç siyah kuru üzümü süt ile tüketmek boy uzatan etkili bir karışımdır. Öte yandan her bir kuru meyvenin ayrı faydaları da bulunuyor.

SİFA MUTFAKTA SAKLI
HASTALIKLARDAN muzdarip olanlar mutfaklarında bulunan gıdalara ve beslenme şekillerine dikkat etmeli. Günde iki öğün yemek yemek, cevizi peynir ile, üzümü ise ekmek ile yemek de ayrı bir şifa kaynağıdır.

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