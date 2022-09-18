İltihaplı hücre ve toksinlerin düşmanı

HER mevsim yetişen bu enfes sebzenin insan sağlığına olan faydaları mucizevi etki yaratıyor. Hem çiğ hem de pişmiş olarak tüketilebilen pırasa sapından yaprağına kadar oldukça faydalı bir besindir. Vücutta biriken toksinler eklemlerde iltihaplanmalara yol açmaktadır. Bu da vücutta ağrılar yaşanmasına neden olmaktadır. Pırasa vücuttaki tüm toksinleri atarak iltihaplı hücrelerin temizlenesini sağlamaktadır. Kış aylarında yaşanan sağlık sorunlarının azaltılmasına yardımcı olur

KETEN TOHUMU ÜST SOLUNUMU KORUR

EN iyi bitkisel Omega 3 kaynağı olarak bilinen keten tohumu anti-oksidan özelliğiyle dikkat çekmektedir. Serbest radikallerin yol açtığı hasarı azaltarak bağışıklığınızı güçlendirir. Yapılan bir araştırmada, günde bir kaşık keten tohumu yağı içen çocukların, içmeyen akranlarına kıyasla daha az solunum yolu iltihabına yakalandığını göstermiştir. Kolesterol düşürmede oldukça etkili olan keten tohumu, sindirim sistemini destekler, kansere karşı zırh oluşturur. Cilt sağlığına da faydaları bilinmektedir. Kan Şekerini Dengeler.

ASTIMDAN KİVİ İLE KURTULMAK MÜMKÜN

KIVININ içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astım semptomlarını azalttığı görülmüştür. Akciğer fonksiyonlarını artırabilir ve çocuklardaki hırıltıyı önler. Kivi hamile kadınlar için de oldukça faydalıdır. İyi bir folat kaynağı olan kivi, fetusun gelişmesine yardımcı olur ve sağlıklı olması için önemli etkiler sağlar. Öte yandan, düşük glisemik indeksi ve yüksek lif içeriği sayesinde kivi tüketmek şeker sorunu yaratmayarak diyet yapanlarda kilo kontrolüne olumlu yansır.

PROTEİN İHTİYACINIZI BARBUNYAYLA KARŞILAYIN

UZMANLARIN her mevsim tüketilmesini önerdiği barbunya A, B5, B9 ve C vitamini ile demir, kalsiyum ve magnezyum mineralleri açısından oldukça zengin bir besin. Ayrıca yüksek oranda lif içermesi sağlık açısından oldukça faydalı. Barbunyanın en önemli özelliklerinden biri de protein deposu olması. Büyüme çağındaki çocuklar, sporcular, hamileler ve vücut geliştirmek isteyenler için barbunya bulunmaz bir protein kaynağıdır.