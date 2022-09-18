Okuldaki başarının sırrı eğlenceli kahvaltıda

Okulların başlaması ile yaz sezonunu geride bıraktık. Bu süreçte çocuklarımız evde daha fazla vakit geçirebildikleri için beslenmelerini sağlıklı bir şekilde düzenlenmek daha kolaydı. Ancak okulların açılması ile birlikte çocuklarımız günün büyük bir kısmını okulda geçirdiği için öğünlerin çoğu ev dışında yapılıyor.

ANNELERİN EN BÜYÜK SORUNU

Okul dönemi, çocukların alışkanlıklarının oluşmasında oldukça etkili süreçtir. Bu nedenle okul zamanında çocuklarımızın sağlıklı beslenmeye devam edebilmesi ihmal edilmemelidir. Aksi takdirde bu süreçte sağlıksız beslenme alışkanlıkları edinen çocukların kilo problemleri ve sağlık sorunları ile karşılaşması kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Bu yazımda klinikte çocuk danışanlarımın annelerinden en sık duyduğum "Çocuğum sebze yemiyor nasıl yedirebilirim? Kızım okula giderken kahvaltı yapmıyor, nasıl alışkanlık kazandırabilirim? Çocuğumu paketli ürünlerden nasıl uzak tutabilirim? " gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

İŞTAHSIZLIK YAŞAYABİLİRLER

Sevgili anneler, ilkokula giden ikiz çocuğa sahip diyetisyen bir anne olarak kendi çocuklarımın beslenmelerini nasıl düzenliyorum ve benim çocuklarım neler yiyor sizlerle paylaşıyorum. Maalesef okul çağı çocuklarında en sık karşılaşılan sorun kahvaltının atlanması. Güne çok erken saatlerde başlangıç yapan çocuklar iştahsızlık nedeniyle kahvaltı yapmayı reddedebiliyor. Ancak yapılan araştırmalar okul başarısının artmasında kahvaltının rolünün büyük olduğunu bizlere gösteriyor. Her dönem başında çocuklarımla birlikte erken saatlerde kahvaltı yapma rutinine alışmaları için okulun ilk haftaları onların sevdiği lezzetlerden oluşan bir haftalık kahvaltı menüsü oluşturuyoruz. Bu kahvaltıları çocuklarımın seveceği şekilde sunumladığım için ailecek keyifli bir kahvaltı ile güne başlangıç yapabiliyoruz. Sizler de bu menüyü deneyerek çocuklarınıza keyifli bir şekilde kahvaltı yapma alışkanlığı kazandırabilirsiniz.