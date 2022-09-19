Kanserden korunmaya yardımcı olan 10 besin

Araştırmalar, antioksidan zengini sebze ve meyve tüketmenin kansere karşı koruyucu etkisinin olduğunu göstermektedir.
İşte yaşam kalitenizi artıracak ve kanserden korunmanıza yardımcı olacak besinler:
■ ÜZÜM: Kanser hücrelerinin toksik etkisini bloke etmeye yardımcı olan üzüm, deri ve meme kanseri riskini azaltmaya yardımcıdır.
■ CEVİZ: Göz ve beyin hücrelerinin korunmasında etkilidir.
Bağırsak ve prostat kanserlerinde koruyucu etki göstermektedir.
■ SOYA FASÜLYESİ: Östrojen hormonuna olan etkisi ile mesane kanserine karşı koruyucudur.
■ YEŞİL ÇAY: Polifenol içeriği ile mide ve bağırsak kanserlerine karşı koruyucudur.
■ BROKOLİ: Kuvvetli bir antioksidandır. Kolon ve prostat kanserlerinde koruyucu etki göstermektedir.
■ SOĞAN: İçeriğinde bulunan organosülfür ile deri, kolon ve akciğer kanserine karşı koruyucu etki göstermektedir.
■ LİMON: Yüksek antioksidan içeriği ile limon, karaciğer, akciğer, mide ve deri kanserinden korunmaya yardımcıdır.
■ BRÜKSEL LAHANASI: Yüksek lif içeren brüksel lahanası; başta kolon kanseri olmak üzere karaciğer ve akciğer kanseri gibi pek çok kanser türüne karşı koruyucu rol oynamaktadır.
■ KETEN TOHUMU: Kolestrolü düşürmeye yardımcı olan keten tohumu, deri kanserinden korunmaya yardımcıdır.
■ SARIMSAK: İçeriğindeki alisin maddesi, mide kanserine karşı koruyucudur.