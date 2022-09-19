Kanserden korunmaya yardımcı olan 10 besin

Araştırmalar, antioksidan zengini sebze ve meyve tüketmenin kansere karşı koruyucu etkisinin olduğunu göstermektedir.

İşte yaşam kalitenizi artıracak ve kanserden korunmanıza yardımcı olacak besinler:



■ ÜZÜM: Kanser hücrelerinin toksik etkisini bloke etmeye yardımcı olan üzüm, deri ve meme kanseri riskini azaltmaya yardımcıdır.



■ CEVİZ: Göz ve beyin hücrelerinin korunmasında etkilidir.

Bağırsak ve prostat kanserlerinde koruyucu etki göstermektedir.



■ SOYA FASÜLYESİ: Östrojen hormonuna olan etkisi ile mesane kanserine karşı koruyucudur.



■ YEŞİL ÇAY: Polifenol içeriği ile mide ve bağırsak kanserlerine karşı koruyucudur.



■ BROKOLİ: Kuvvetli bir antioksidandır. Kolon ve prostat kanserlerinde koruyucu etki göstermektedir.



■ SOĞAN: İçeriğinde bulunan organosülfür ile deri, kolon ve akciğer kanserine karşı koruyucu etki göstermektedir.



■ LİMON: Yüksek antioksidan içeriği ile limon, karaciğer, akciğer, mide ve deri kanserinden korunmaya yardımcıdır.



■ BRÜKSEL LAHANASI: Yüksek lif içeren brüksel lahanası; başta kolon kanseri olmak üzere karaciğer ve akciğer kanseri gibi pek çok kanser türüne karşı koruyucu rol oynamaktadır.



■ KETEN TOHUMU: Kolestrolü düşürmeye yardımcı olan keten tohumu, deri kanserinden korunmaya yardımcıdır.



■ SARIMSAK: İçeriğindeki alisin maddesi, mide kanserine karşı koruyucudur.

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