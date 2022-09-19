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Haberler Sağlık Kanserden korunmaya yardımcı olan 10 besin

Kanserden korunmaya yardımcı olan 10 besin

19.9.2022

Kanserden korunmaya yardımcı olan 10 besin
Araştırmalar, antioksidan zengini sebze ve meyve tüketmenin kansere karşı koruyucu etkisinin olduğunu göstermektedir.
İşte yaşam kalitenizi artıracak ve kanserden korunmanıza yardımcı olacak besinler:

■ ÜZÜM: Kanser hücrelerinin toksik etkisini bloke etmeye yardımcı olan üzüm, deri ve meme kanseri riskini azaltmaya yardımcıdır.

■ CEVİZ: Göz ve beyin hücrelerinin korunmasında etkilidir.
Bağırsak ve prostat kanserlerinde koruyucu etki göstermektedir.

■ SOYA FASÜLYESİ: Östrojen hormonuna olan etkisi ile mesane kanserine karşı koruyucudur.

■ YEŞİL ÇAY: Polifenol içeriği ile mide ve bağırsak kanserlerine karşı koruyucudur.

■ BROKOLİ: Kuvvetli bir antioksidandır. Kolon ve prostat kanserlerinde koruyucu etki göstermektedir.

■ SOĞAN: İçeriğinde bulunan organosülfür ile deri, kolon ve akciğer kanserine karşı koruyucu etki göstermektedir.

■ LİMON: Yüksek antioksidan içeriği ile limon, karaciğer, akciğer, mide ve deri kanserinden korunmaya yardımcıdır.

■ BRÜKSEL LAHANASI: Yüksek lif içeren brüksel lahanası; başta kolon kanseri olmak üzere karaciğer ve akciğer kanseri gibi pek çok kanser türüne karşı koruyucu rol oynamaktadır.

■ KETEN TOHUMU: Kolestrolü düşürmeye yardımcı olan keten tohumu, deri kanserinden korunmaya yardımcıdır.

■ SARIMSAK: İçeriğindeki alisin maddesi, mide kanserine karşı koruyucudur.

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