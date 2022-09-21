Besinlerle hafıza dopingi

Sağlıklı bir vücut ve beyin için en temel şart iyi ve kaliteli beslenmektir. Bunun için de çeşitli ve dengeli beslenmek önemlidir. Özellikle erken tan konduğunda yavaşlatılabilecek hastalıkların başında gelen Alzheimer için beslenmenin önemi büyüktür. İçerdiği vitamin ve mineraller ile hafızayı güçlendiren besinleri derledik...

Köri

Körinin içinde kurkumin maddesi bulunur. Bu madde ise vücudun ihtiyaç duyduğu antioksidanlara sahiptir. Zerdeçal karışımından oluşan köri baharatını, yemeklere ekleyerek beyin hücrelerinin hasar görmesini engelleyebilirsiniz.

Yeşil Çay

Flavonoid içeren yeşil çay, hafızayı güçlendirme etkisine sahiptir. Zihinsel gelişimi destekleyeceği için beyin hücreleri korunur ve yaşlılık döneminde alzheimer riski ortadan kalkar. Yeşil çayı gün içinde 2 fincan ölçüde tüketebilirsiniz.

Limon

Limon yüksek oranda C vitamini içerir. Bu sayede antioksidan etkisini beyin hücreleri için de gösterir. Beyin damarlarında zararlı maddelerin birikmesini önleyen limon, birçok alanda kullanılabilir. İçeceklerde, salata sosunda ve içme suyunda limon tüketip genel vücut sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Yaban mersini

Hafızayı güçlendirmek için tercih edilen yaban mersini, Alzheimer riskini de önleyecek kadar faydalıdır. Antioksidan maddeleri yapısında bulunduran yaban mersini, içerdiği C vitamini ile de tam bir beyin koruyucusudur.

Balık ve deniz ürünleri

Uzmanların tavsiyelerinde sıkça vurgulanan bir besin de deniz ürünleridir. Deniz ürünlerini tüketen kişilerin hafıza problemi ve Alzheimer riski en aza inmektedir. Sağlıklı bir beyin hücresi sistemi için; haftada 2 defa balık tüketmeniz önerilmektedir. 60 yaşından sonra unutma, yetenek kaybetme gibi problemlerin çaresi deniz ürünlerinde!



Avokado

Cilde ve saçlara iyi gelmesiyle bilinen avokado sinir hücrelerini koruyan bir özelliğe de sahip. E vitaminlerini içeren bu faydalı meyve, beyin hücrelerinin gelişimini desteklemektedir.



Ispanak

Ispanak, zihinsel gelişimi destekleyen ve beyin sağlığını koruyan bir sebzedir. Beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışması için vücudun kan değerini ideal dengeye getirir ve sizi birçok hastalıktan korur.



Badem

Sağlıklı ara öğünlerin tercihi badem, beyin hücrelerini koruyup alzheimer hastalığını sizden uzak tutar. Bademde bulunan E vitaminleri, dikkat dağınıklığı ve unutkanlığı iyileştirecek kadar etkilidir.



Reyhan

Kendine has bir kokusu ve aroması olan reyhan, çevreye verdiği koku ile sinir hücrelerini uyarıyor. Uyarıcı etkiye sahip olan bu bitki beyin hücrelerini de kontrol ediyor. Reyhanı salataya doğrayıp, bitki çayı olarak da kullanabilirsiniz.