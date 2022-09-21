Hava değişimi kalbi tehdit ediyor

Kış mevsimi ve öncesi havaların hızlı değiştiği sonbaharda, kalp krizi nedeniyle hastaneye yatanların sayısının, sıcak mevsimlere göre daha fazla olduğuna dikkat çeken uzmanlar vatandaşları uyardı. Havaların bir ısınıp bir soğuyarak kışa hazırlandığı sonbahar döneminde, sık değişen sıcaklık değerlerinden en fazla kalp hastalarının etkilendiğini belirten uzmanlar, İsveç'te gerçekleştirilen bir araştırmanın, hava sıcaklığı dışında diğer meteorolojik faktörlerin de insan sağlığı üzerinde etkili olduğunu gösterdiğini hatırlattı. Vatandaşlara yapılan bilgilendirmede, "Hava değişiklikleri, vücudumuzdaki ısı düzenleme bölgelerini daha vücudumuz yeni koşullara adapte olamadan yakalıyor ve bu durum, vücut direncimizin düşmesine neden oluyor" dendi.



DAMARLAR DARALIYOR

Uzmanlar uyarılara şöyle devam etti: Sonbahar ve ilkbahar aylarında geceyle gündüz arasındaki ısı, nem ve basınç farklılıkları uyum sağlamaya çalışan vücudu özellikle de kalp problemi olanları ciddi ölçüde tehdit ediyor." Kalp sağlığı için sporun önemli olduğunu fakat yazdan çıkan ve sıcağa alışkın vücut ile kalbi, sonbahar şartlarına iyice hazırlamak gerektiğinin önemine işaret eden kalp doktorları, "Serin sabahlarda yorucu sporlardan uzak durmalıyız. Soğuk havanın olumsuz etkisi, kalp koroner damarlarının soğukta daralmasıyla ortaya çıkıyor. Bu şekilde arter damarların cidarlarındaki birikimler çözülerek damar tıkanıklığına yol açabiliyor. Ayrıca soğuk havalarda grip ve solunum yollarındaki diğer enfeksiyonların da daha sık yaşanması nedeniyle kalp krizi riskinde artış yaşanabiliyor" dedi.

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