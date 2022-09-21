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Haberler Sağlık İşlenmiş gıdalar ve alkol pankreas kanseri yapıyor

İşlenmiş gıdalar ve alkol pankreas kanseri yapıyor

21.9.2022

İşlenmiş gıdalar ve alkol pankreas kanseri yapıyor
PANKREAS kanserinin gençlerde de görülebilmesine rağmen, görülme sıklığının yaş ilerledikçe arttığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İlhan Karabıçak bu kanserin nedenlerini anlattı: "İşlenmiş gıdalar, alkol ve sigara pankreas kanserinin en sık nedenidir ama hastaların çoğunda bir neden de olmayabilir. Stresin de pankreas kanserini gelişimini artırdığı bilinmektedir. Pankreas kanseri gelişimini önlemek maalesef mümkün değildir. Sağlıklı beslenme, sigarayı bırakma ve alkol tüketiminin azaltılması ile risk azaltılabilir" şeklinde konuştu.
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