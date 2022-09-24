Yasemin Gülgör Clinic Saç Sorunları ve Saç Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, A'dan Z'ye saç ekimi hakkında bilgiler verdi. Saç ekimi öncesi greft sayısı vermenin doğru olmadığını ifade eden Gülgör, saç ekimi yaptıracak kişilerin sıklıkla sorduğu ve merak edilen soruları yanıtladı.



● Saç ekimi sonrasında ne zaman spor yapabilirim?

Yüzme sporları operasyondan birinci aydan, yavaş tempolu yürüyüşler üçüncü günden, ağır tempolu yürüyüşler birinci aydan önce yapılmaması tavsiye edilmektedir. Baş bölgesindeki kasları harekete geçirecek spor ve hareketlerin yapılmasını önermiyoruz.

4-6 hafta saçlı derinizi güçlü güneş ışınları ve sürekli travma oluşturacak olaylardan uzak tutulması gerekiyor. Operasyondan sonra 1 ay müsabakalı sporlardan uzak durmalısınız.



● Saç ekimi sırasında kaç greft ekim yapılmaktadır?

Saç muayenesi sonucu söylenen greft sayısı rakamları dikkate alınmamalıdır.

Greft sayısı hastadan hastaya ve ekim yapılacak bölgeye göre değişebilir. Ekim öncesi de greft sayısı vermek doğru değildir.

Operasyon sırasında ekim yapılacak greft, ensedeki kıl kökünün kalitesine, ekim yapılacak alanın genişliğine göre değişkenlik göstermektedir.

Aslında bu işin doğrusu kullanılabilecek maksimum sayıda greftin ekim yapılmasıdır.



● Kişiye özel olan saç ekim tekniği nedir?

Saç ekimi operasyonu bir sağlık kuruluşunda, alanında tecrübeli sağlık personelleri tarafından yapılmalıdır.

Ekibin sağlıkçı olması ve doktor kontrolünde ekimin yapılması başarıyı artırmaktadır. FUE yöntemi saç problemini tek seansta tedavi ederek yüksek oranda memnuniyet sağlamaktadır. FUE yönteminde saç transferini sağlayan kişi, saç ekim yapılacak kişinin derinliği, sıklığı ve açıyı vererek doğal görünüm sağlamaktadır.

Mevcut diğer teknolojilerin böyle bir fonksiyonu yoktur.



● Saç ekiminde garanti nedir?

Bu soru çok sorulmaktadır. Sadece saç ekimi operasyonları için değil, sağlık sektöründe hiçbir tedavi için garanti verilmez. Saç ekimi tedavisi için ekim garantisi verilmektedir gibi söylemlere itibar etmeyiniz. Garanti anca teknolojik aletler, beyaz eşya cep telefonları, bilgisayar gibi eşyalarda olur.



● Kadınlara da saç ekimi yapılabilmekte midir?

Saç ekimi operasyonu erkeklere de kadınlara da başarıyla uygulanmaktadır.

Saç ekimi operasyonlarında önemli olan saç ve doku yapısıdır. Ancak saç dökülme sebeplerini de bilmek gerekir.



● Peki neden saç ekimi yaptırmalıyım?

Saç ekimi ile var olan özgüveninizi daha da güçlendirirsiniz. Sosyal hayatta ve fiziksel anlamda daha da özgür ve serbest olursunuz. İş hayatınıza ve özel hayatınıza renk katarsınız.

Biri saçlarınıza dokunduğu zaman hisseder, bundan mutluluk duyarsınız. Mevcut olan güvenimizi daha da artırarak başarılı, mutlu ve öz güvenli olmanızı sağlar. Kel olmak yada başka bir deyişle saçsız olmak kaderiniz değildir. Başarılı merkezlerde, tecrübeli ellerde, ileri teknoloji ile yapılan saç ekimi operasyonları ile kaybettiğiniz saçlarınızı yeniden kazanabilirsiniz.

Saç ekiminde PRP tedavisi nedir?

Saçları dökülmeye başlamış ve saçlarında seyrelmeler gözlemlenen kişilerin PRP tedavisiyle saçları güçlendirebilmektedir. PRP, saçları dökülmeye başlamış, incelmiş olan, seyrelme görünen saç diplerine uygulanmaktadır. PRP, ince olan, bebe tüy dediğimiz tüyleri güçlendiriyor. Mevcut saçı güçlendirmek için uygulanan yöntem incelen saçları güçlendirdiği için dışarıdan bakıldığında yoğun bir görünüm elde edilmektedir. Erkekler kadar kadınlar da tercih ediyor. 15-20 dakika süren bir işlemle operasyon gerçekleşiyor.



Sakal ve kaş ekimi de yapılabilir mi?

Saçın dışında sakal ve kaş ekimi içinde gelen hastalarımız var. Sakal ekimi hastalarımız tarafından büyük ilgi görmekte. Özellikle daha erkeksi görüntüye sahip olma düşüncesiyle hastalar bize başvurmaktadırlar. Sakal dökülmesinin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Alerjik hastalıklar, cilt rahatsızlıkları, hormonal dengesizlikler gibi. Sakal ekimi köselik, seyrek veya dağınık sakal durumlarında da uygulanmaktadır. Sakal ekimi 21-22 yaşlarından itibaren uygulanabilir. Sakal ekimlerinde her zaman hedefimiz doğal ve estetik sakallara hastalarımızın kavuşmasıdır.